विराट कोहली से भिड़ने वाले नवीन उल हक ने बल्ले से बरपाया कहर, छक्कों की लगाई झड़ी

IPL 2023 में विराट कोहली (Virat Kohli) से भिड़ने वाले अफगान खिलाड़ी नवीन उल हक (Naveen Ul Haq) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह है नवीन का शानदार प्रदर्शन. अफगान खिलाड़ी अपनी तूफानी बल्लेबाजी के चलते सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोर रहा है. बता दें, IPL 2023 में 1 मई को खेले गए मैच में नवीन उल और कोहली के बीच जमकर कहासुनी हुई थी जिसके वीडियो काफी वायरल हुए थे.

नवीन उल हक अब इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और लीसेस्टरशायर के लिए खेल रहे हैं. शुक्रवार, 2 जून को खेले एक मैच में नवीन उल हक ने नॉर्थम्पटनशायर के खिलाफ 8 गेंदों में 25 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल धमाल मचा दिया. इस धमाकेदार पारी में उन्होंने उन्होंने 3 छक्के और 1 चौका जड़ा.

बल्ले से जहां नवीन ने कमाल किया तो गेंद से भी किफायती गेंदबाजी की. नवीन ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. हालांकि उनका ये ऑलराउंड प्रदर्शन लीसेस्टरशायर टीम को हार से नहीं बचा सका. पहले बल्लेबाजी करते हुए लीसेस्टरशायर की टीम ने 20 ओवर में 165 रन बनाए. इसके बाद नॉर्थम्पटनशायर ने क्रिस लिन के नाबाद 110 रन की बदौलत 166 रनों का टारगेट 18.5 ओवर में ही हासिल कर लिया.

Naveen-ul-Haq smashed 25 from just 8 balls against the Northamptonshire Steelbacks ?

That innings featured a four and three powerful sixes ?#Blast23 pic.twitter.com/uWHkLBgaDl

