आईपीएल 2023 में सोमवार को आरसीबी और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच खेले गए मैच के बाद आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली और लखनऊ सुपरजायंट्स के गेंदबाज नवीन उल हक के बीच गरमागरमी देखने को मिली थी. दोनों खिलाड़ियों के बीच जारी यह विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है. मंगलवार को सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने इस प्रकरण से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद गेंदबाज नवीन उल हक ने भी एक पोस्ट शेयर कर कोहली को जवाब देने की कोशिश की. हालांकि यह प्रकरण इसके बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है. कहा जा रहा है कि लखनऊ सुपरजायंट्स के गेंदबाज नवीन उल हक ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया है.

बता दें कि मैच के बाद विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा था..अगर आप कुछ कहते हैं तो सुनना भी पड़ेगा. हालांकि उन्होंने यह बात किसके लिए कहा, यह स्पष्ट नहीं है, मगर यह तय है कि उनका यह पोस्ट गौतम गंभीर और नवीन उल हक में किसी एक के लिए हो सकता है. उसके बाद नवीन उल हक ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कोहली को जवाब देने के अंदाज में लिखा...आपको वह मिलता है जिसके आप हकदार हैं, यह कैसा होना चाहिए और ऐसा ही होता है.

इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो ?

इस प्रकरण के बाद नवीन उल हक ने विराट कोहली को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया. सोशल मीडिया पर इसका दावा किया जा रहा है. हालांकि नबीन उल हक कोहली को फॉलो करते थे या नहीं, इसे लेकर स्पष्ट नहीं है. हालांकि इस प्रकरण के बाद नवीन उल हक इस तरह का फैसला ले सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है.

Naveen Ul Haq unfollowed Kohli on Instagram

He thinks he did something ?? pic.twitter.com/fXlVr7WYzV

