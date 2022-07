नीरज चोपड़ा लगातार अपने प्रदर्शन से इतिहास रच रहे हैं। इस बार उन्होंने स्टॉकहोम में चल रही डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीतकर कमाल कर दिया है। नीरज ने शानदार थ्रो से एक बार फिर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार डायमंड लीग में मेडल जीता है।

टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर दूर भाला फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 14 जून को तुर्कु में पावो नुरमी गेम्स में 89.3 मीटर दूर भाला फेंकते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था।

नीरज ने जहां सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया तो गोल्ड मेडल कैरेबियन देश ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन के हिस्से में गया। 24 साल के एंडरसन ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंकते हुए पहला स्थान हासिल किया।

नीरज चोपड़ा के सभी प्रयास

नीरज ने इससे पहले उन्होंने 2018 में ज्यूरिख में आयोजित हुई डायमंड लीग में हिस्सा लिया था। हालांकि उस वक्त वह मेडल नहीं जीत पाए थे और 85.73 मीटर दूर भाला फेंकते हुए चौथे स्थान पर रहे थे। तब भी नीरज ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। 2017 में भी नीरज मेडल से एक कदम दूर रह गए थे।

Neeraj Chopra finishes 2nd, first ever top-two finish in the Diamond League. His previous best in the last 7 league was 4th. ??#StockholmDL #Athletics

