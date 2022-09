ज्यूरिख: नीरज चोपड़ा ने गुरुवार, 8 सितंबर को इतिहास रच दिया। वह डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। भारत के इस भाला फेंक खिलाड़ी ने पुरुषों के फाइनल में यह उपलब्धि हासिल की। 24 वर्षीय नीरज ने 88.44 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। तोक्यो ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज से यहां भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी और वह इस पर खरे उतरे।

नीरज ने चेक रिपब्लिक के जैकब वाडलेज्च और जर्मनी के जूलियन वेबर को पीछे छोड़ा। भारतीय खिलाड़ी ने फाउल के साथ शुरुआत की वहीं वाडलेज्च ने पहले थ्रो में 84.15 मीटर भाला फेंका। हालांकि नीरज ने दूसरे ही थ्रो में 88.44 मीटर भाला फेंका। और पूरे कॉम्पीटिशन में कोई भी इससे आगे नहीं निकल पाया।

अपने तीसरे प्रयास में नीरज ने 88 मीटर भाला फेंका। और चौथे में 86.11 मीटर, पांचवें में 87 और छठे व फाइनल प्रयास में 83.60 मीटर का भाला फेंका। वाडलेज्च 86.94 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

Golds,Silvers done, he gifts a 24-carat Diamond ? this time to the nation ???

Ladies & Gentlemen, salute the great #NeerajChopra for winning #DiamondLeague finals at #ZurichDL with 88.44m throw.

FIRST INDIAN?? AGAIN??#indianathletics ?

X-*88.44*?-86.11-87.00-6T? pic.twitter.com/k96w2H3An3

— Athletics Federation of India (@afiindia) September 8, 2022