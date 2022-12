महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे कमाल करते थे. टीम इंडिया के इस पूर्व कप्तान ने कई कमाल के रन-आउट और स्टंप किए. धोनी का एक अपना स्टाइल था जिसमें वह विकेट की ओर देखे बिना ही गेंद को धकेल देते थे. वह स्टंप करते हुए भी धोनी का एक अपना तरीका था. धोनी के ही नक्श-ए-कदम पर चलते हुए नेपाल के युवा विकेटकीपर ने कुछ ऐसा किया है जो सनसनी मचा रहा है. इस विकेटकीपर ने एक ही मैच में ऐसे दो रन-आउट किए.

अर्जुन सौद ने नेपाल टी20 लीग में बिरतनगर सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए जनकुपर रॉयल्स के खिलाफ शानदार खेल दिखाया. संदीप जौरा को अर्जुन सौद ने समरसॉल्ट लगाते हुए गेंद को विकेटों पर धकेलकर बल्लेबाज को आउट कर दिया.

इसके दो गेंद बाद ही अर्जुन ने फिर कमाल दिखाया. उन्होंने बाउंड्री से आ रहे थ्रो को धोनी के स्टाइल में विकेटों तक पहुंचा दिया. वह विकेट की ओर देख भी नहीं रहे थे. यह रन-आउट काफी चर्चा बटोर रहा है.

