नीदरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। स्कॉट एडवर्ड्स टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि यूके में स्थित सात खिलाड़ी द हंड्रेड और वन डे कप में खेलने के कारण नेशनल टीम को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे।

3 वनडे मैचों की महत्वपूर्ण सुपर लीग सीरीज मंगलवार को रॉटरडैम में शुरू होगी, जिसमें नीदरलैंड 38 साल के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज वेस्ली बर्रेसी की वापसी होगी। बरेसी ने आखिरी बार जून 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नीदरलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं, युवा ऑलराउंडर अर्नव जैन ने नीदरलैंड की सीनियर टीम में पहली बार जगह बनाई है।

नीदरलैंड टीम: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), मैक्स ओ’डॉड, विक्रम सिंह, मूसा नदीम अहमद, टॉम कूपर, बास डी लीड, वेस्ले बर्रेसी, तेजा निदामनुरु, लोगान वैन बीक, टिम प्रिंगल, आर्यन दत्त, रयान क्लेन, विवियन किंगमा। शारिज अहमद, अर्नव जैनी

पाकिस्तान की टीम: बाबर आजम (सी), शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रउफ, इमाम-उल-हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी, जाहिद महमूद।

