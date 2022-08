एशिया कप 2022 का 27 अगस्त से आगाज हो चुका है जिसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। हालांकि श्रीलंका के लिए एशिया कप का आगाज बेहद खराब रहा है और टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 5 रन के भीतर 3 विकेट गवां दिए। श्रीलंका के प्रदर्शन की तरह मैच में अंपायरिंग भी काफी खराब दर्जे की देखने को मिली और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर टूर्नामेंट की खराब अंपायरिंग को लेकर चर्चा शुरु हो गई।

दरअसल, पहले ही ओवर में तेज गेंदबाज फजलहक फारुकी ने लगातार दो श्रीलंकाई बल्लेबाजों को LBW आउट कर सनसनी मचा दी। इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज नवीन उल हक आए। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्‍टंप के करीब गुड लेंथ थी जिस पर पथुम निसंका एक्‍स्‍ट्रा कवर की ओर ड्राइव लगाने गए, लेकिन बल्‍ले का बहुत महीन किनारा लेकर गेंद सीधे विकेटकीपर के हाथ में चली गई। इस पर फील्ड अंपायर ने तुरंत ही अपनी उंगली उठा दी। फिर हुई विवाद की शुरुआत।

पथुम निसंका ने रिव्यू ने रिव्यू लेने का फैसला किया। श्रीलंका और उसके फैंस ध्यान से रीप्ले को देख रहे थे लेकिन अल्ट्राएज पर लगभग न के बराबर हलचल हुई। ऐसे में थर्ड अंपायर ने निसंका को आउट दे दिया। ये फैसला आने के बाद श्रीलंकाई खेमा हैरान रह गया और थोड़ी देर तक किसी को भी इस फैसले पर यकीन ही नहीं हुआ।

निसंका को इस तरह आउट दिये जाने के बाद सोशल मीडिया पर खराब अंपायरिंग को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने थर्ड अंपायर को अंधा बता दिया तो श्रीलंकाई फैंस ने अपायरों को कोसना शुरु कर दिया।

What decision will the ICC take on the umpire who saw Pathum Nissanka’s wicket in the first match as a wrongful dismissal?@ICC @OfficialSLC @AsiaCup2022 #PathumNissanka pic.twitter.com/uGkRIJ8cul

— Janitha Sudarshana ?? (@Janitha_Sudarsh) August 27, 2022