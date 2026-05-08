IPL 2026 के बीच बीसीसीआई ने लाया नया नियम, जानें किस पर होगा असर ?

आईपीएल 2026 के बीच बीसीसीआई ने नया नियम लागू किया है. अब प्रशंसकों और बाहरी लोगों को टीम के होटलों या बसों के अंदर खिलाड़ियों से मिलने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा मैच के दौरान डगआउट में खिलाड़ियों और मैनेजरों से बातचीत करने की सलाह दी गई है. वेपिंग जैसी घटना को लेकर भी बीसीसीआई काफी सख्त है.

BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि गवर्निंग बॉडी टूर्नामेंट के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सभी IPL खिलाड़ियों के लिए कड़े नियम लागू कर रही है. शुक्ला ने बताया कि अब प्रशंसकों और बाहरी लोगों को टीम के होटलों या बसों के अंदर खिलाड़ियों से मिलने की अनुमति नहीं होग. इन नए नियमों को आने वाले दिनों में लागू किए जाने की उम्मीद है, ताकि पूरी लीग के दौरान क्रिकेटरों के लिए कड़े प्रोटोकॉल और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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खिलाड़ियों तक पहुंच को नियंत्रित किया जाएगा: शुक्ला

शुक्ला ने कहा, नए नियमों पर काम चल रहा है, और नए निर्देशों के अनुसार, खिलाड़ियों तक पहुंच को नियंत्रित किया जाएगा, अनाधिकृत व्यक्तियों को खिलाड़ियों के पास जाने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वे होटल में हों या टीम बस में. इन नियमों को अगले कुछ दिनों के भीतर लागू किए जाने की उम्मीद है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि IPL की पारदर्शिता पूरी तरह से बनी रहे.

10 IPL फ्रेंचाइज़ियों के लिए सात पन्नों की गाइडलाइंस

इससे पहले शुक्रवार को, BCCI ने 10 IPL फ्रेंचाइज़ियों के लिए सात पन्नों की गाइडलाइंस जारी कीं, जिसमें उन्हें लीग के दौरान ‘हनी-ट्रैपिंग’ (हनी-ट्रैप) के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी गई थी. बोर्ड ने कहा कि वह लीग के व्यापक नियामक ढांचे और परिचालन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक जांच करेगा.

प्लयेर्स के कमरे में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं

निर्देश के अनुसार, सैकिया ने बताया कि किसी भी टीम सदस्य के कमरे में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है – चाहे उस व्यक्ति का खिलाड़ी या अधिकारी के साथ कोई भी संबंध क्यों न हो – जब तक कि टीम मैनेजर को इसकी पहले से जानकारी न हो और उनकी मंज़ूरी न मिली हो. सभी फ्रेंचाइज़ियों को भेजे गए अपने संदेश में, सैकिया ने लिखा है कि बीसीसीआई आईपीएल ऑपरेशन टीम इस एडवाइज़री में दिए गए निर्देशों के पालन का आकलन करने के लिए समय-समय पर जांच कर सकती है, टीम मैनेजरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मंज़ूर किए गए सभी मेहमानों के दौरे और होटल के अंदर-बाहर आने-जाने का रिकॉर्ड रखें.

पिछले महीने, न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को कथित तौर पर ड्रेसिंग रूम के अंदर ‘वेपिंग’ करते हुए देखा गया था. BCCI ने इस तरह का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है कहा है कि जो कोई भी इस तरह के आचरण में लिप्त पाया जाएगा, उसे लागू वैधानिक ढांचे के तहत एक संज्ञेय अपराध का दोषी माना जाएगा.

वेप्स और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल पड़ा महंगा

बीसीसीआई के मुताबिक, टूर्नामेंट के वेन्यू पर ड्रेसिंग रूम और दूसरे मना किए गए इलाकों में वेपिंग के मामले ध्यान में आए हैं, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि लागू भारतीय कानून के तहत वेप्स और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल मना है, टूर्नामेंट के परिसर में ऐसा करते हुए पाया गया कोई भी व्यक्ति न सिर्फ़ BCCI और IPL के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि लागू कानूनी ढांचे के तहत एक संज्ञेय अपराध भी कर रहा हो सकता है.

डगआउट में खिलाड़ियों/मैनेजरों से बातचीत करने से बचें मालिक

BCCI ने मालिकों से कहा है कि मैच के दौरान डगआउट में खिलाड़ियों/मैनेजरों से बातचीत करने से बचें. BCCI ने फ़्रैंचाइज़ी मालिकों को निर्देश दिया है कि जब मैच चल रहा हो, तो डगआउट में खिलाड़ियों या कोचिंग स्टाफ़ से किसी भी तरह की बातचीत करने से बचें.