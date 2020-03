Coronavirus के चलते Sheffield Shield फाइनल रद्द, इस टीम को घोषित किया गया विजेता

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने कोरोनावायरस के कारण शेफील्ड शील्ड (Sheffield Shield) टूर्नामेंट का फाइनल रद्द करते हुए न्यू साउथ वेल्स को विजेता घोषित कर दिया। सीए ने इस महामारी के कारण सभी क्रिकेट गतिविधियों को रद्द कर दिया है।

न्यू साउथ वेल्स ने नौ मैचों में छह जीत के साथ 51 अंक हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उसका सामना 27 मार्च को विक्टोरिया से होना था, जिसने तीन जीत, तीन हार और तीन ड्रॉ के साथ 38 अंक लेते हुए फाइनल में प्रवेश किया था।

सीए के मुख्य कार्यकारी केविन रोबटर्स ने कहा, बाकी का सीजन रद्द करते हुए सीए इस वैश्विक स्वास्थ आपदा में अपने प्रशंसकों, स्टाफ, स्वंयसेवक और मैच अधिकारियों की सुरक्षा में किरदार निभा रहा है।”

उन्होंने कहा, “शेफील्ड शील्ड, प्रीमियर क्रिकेट और कम्यूनिटी क्रिकेट का अंत पारंपरिक तरीके से नहीं हुआ, इससे काफी सारे लोग निराश होंगे। हम न्यू साउथ वेल्स को शेफील्ड शील्ड जीतने पर बधाई देते हैं, जो अंकतालिका में 12 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर है।”

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (Australia vs New Zealand) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज भी कोरोनावायरस के कारण रद्द कर दी गई। इसी बीमारी के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच की तीन मैचों की वनडे सीरीज भी रद्द हुई।