रचिन रवींद्र ने क्यों छोड़ा KKR का साथ? बीच टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड लौटने की बड़ी वजह आई सामने

आईपीएल 2026 के बीच में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां के लिए अपने घर वापस लौट गए हैं. फ्रेंचाइजी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने घरेलू मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही. इस सीजन अभी तक रचिन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है.

उनको केकेआर ने ऑक्शन में दो करोड़ रुपये के बेस प्राइस में रविंद्र को खरीदा था. केकेआर ने मुख्य ऑलराउंडर के तौर पर बड़े नाम वाले खिलाड़ी कैमरून ग्रीन को प्राथमिकता दी. 26 वर्षीय रविंद्र अब इंग्लैंड के अपने पहले दौरे के लिए लाल गेंद की ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

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रचिन रविंद्र पर केकेआर ने दी बड़ी अपडेट

न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र पर केकेआर ने कहा कि रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के आगामी टेस्ट दौरे के लिए अपनी टेस्ट क्रिकेट की तैयारियां शुरू करने के लिए घर लौट गए हैं. इस तरह वह इस सीजन में अपनी नयी फ्रेंचाइजी के लिए एक भी मैच खेले बिना ही घर लौट गए. रचिन टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं. इसलिए वो अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहते हैं. आईपीएल 2026 में रचिन रविंद्र को अभी तक एक मुकाबला नहीं खेला पाए हैं.

टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं रचिन रविंद्र

न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड में तीन मैच की टेस्ट सीरीज से पहले 27 मई से बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ चार दिवसीय मैच खेलेगी। ये मैच लॉर्ड्स (4-8 जून), द ओवल (17-21 जून) और नॉटिंघम (25-29 जून) में खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड इस समय 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में दो जीत और एक ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर है.

न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम के नियमित सदस्य रविंद्र ने अगस्त 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 165 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ क्राइस्टचर्च में 176 रन बनाए और माउंट माउंगानुई में 72 रन नाबाद तथा 46 रन की पारियां खेलीं.