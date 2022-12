न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के आगामी दौरे के लिए लेग स्पिनर ईश सोढ़ी और ग्लेन फिलिप्स की लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। वहीं, अनकैप्ड ब्लेयर टिकनर को भी टेस्ट टीम में चुना गया है। 30 वर्षीय सोढ़ी की टेस्ट टीम में चार साल बाद वापसी हुई है जबकि साउथ अफ्रीका में जन्मे फिलिप्स ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी 2020 में अपना एकमात्र टेस्ट खेला था।

