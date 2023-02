क्या कमाल टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को एक रन से हराया

यह नया टेस्ट क्रिकेट है. इसमें रोमांच का नया कलेवर है. जिसमें टी20 और वनडे क्रिकेट का तड़का लगा हुआ है. कुछ ऐसा ही देखने को मिला है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में. इस मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को सिर्फ एक रन के अंतर से हरा दिया. इससे पहले सिर्फ एक बार टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हुआ था. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है. और सिर्फ चौथी बार है कि कोई टीम फॉलोऑन के बाद जीती हो.

मैच के आखिरी दिन के हीरो रहे नील वैगनर जिन्होंने कुल चार विकेट अपने नाम किए. पहले टेस्ट में बुरी तरह हारने के बाद कीवी टीम ने शानदार वापसी की.

Incredible scenes at the Basin Reserve. A thrilling end to the 2nd Test in Wellington ? #NZvENG pic.twitter.com/tyG7laNtdP