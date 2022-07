मलाहाइड (डबलिन): न्यूजीलैंड ने डबलिन में आयोजित तीसरे वनडे मुकाबले में आयरलैंड को एक रन से हराया। शुक्रवार को तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 360 रन का स्कोर बनाया। वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 359 रन बना सकी, जिसके चलते महज 1 रन के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा।

हैरी टेक्टर और पॉल स्टर्लिग ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 150 गेंदों में 179 रन की साझेदारी की, जिसने आयरलैंड के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। एक तरफ स्टर्लिग ने जहां 103 गेंद पर 120 रन की पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल रहे तो वहीं 5 छक्के लगाने में सफलता पाई। वहीं दूसरी ओर हैरी टेक्टर ने 106 गेंद पर 108 रन बनाए।

