न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स के शानदार शतक और फिर बोल्ट की कमाल की गेंदबाजी की बदौलत T20 वर्ल्ड कप 2022 के 27वें मुकाबले में श्रीलंका को 65 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने 64 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 104 रनों की कमाल की पारी खेली। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम महज 102 रनों पर ढेर हो गई। ट्रेंट बोल्ट ने 13 रन देकर झटके 4 विकेट झटके।

Points in the bank! Trent Boult leads the bowling effort with 4-13 at the @scg to defend against @OfficialSLC. Wickets also for Santner, Sodhi, Southee and Ferguson. Card | https://t.co/evB7YxqHcD #T20WorldCup pic.twitter.com/pFnJPFzFK6

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 29, 2022