बॉलर्स के बाद यंग का जलवा, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दी पटखनी

लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने भी दूसरे ओवर में छह रन पर दो विकेट गंवा दिए थे. लहिरू कुमारा (39 रन पर दो विकेट) ने चैड बॉवेस (एक रन) और टॉम ब्लंडेल (चार रन) के विकेट चटकाकर श्रीलंका अच्छी शुरुआत दिलाई.

सातवें ओवर में कासुन रजिता (44 रन पर एक विकेट) ने जब डेरिल मिचेल (छह रन) को चलता किया तब टीम का स्कोर 21 रन था.

श्रीलंका के कप्तान दासून शनाका (25 रन पर एक विकेट) ने 15वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम (आठ रन) को बोल्ड कर टीम की उम्मीदें कायम रखी.

