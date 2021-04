New Zealand Cricket Awards: Kane Williamson चौथी बार Sir Richard Hadlee Medal से सम्मानित

New Zealand Cricket Awards: न्यूजीलैंड ( New Zealand) के कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) सर रिचर्ड हेडली मेडल (Sir Richard Hadlee Medal) से नवाजा गया है. यह चौथी बार है जब विलियम्सन इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, जबकि डेवोन कॉन्वे (Devon Conway) को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवॉर्ड 2020-21 (New Zealand Cricket Awards 2020-21) में वनडे और टी20 ‘प्लेयर ऑफ द ईयर’ से पुरस्कृत किया गया है. वहीं महिला वर्ग में अमेलिया केर को सुपर स्मैश और अंतरराष्ट्रीय ‘टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर’, जबकि कप्तान एमी सैथरवेट को ‘महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार मिला.

न्यूजीलैंड के लिए घरेलू सत्र के चार टेस्ट मैचों में विलियम्सन ने बेहतर प्रदर्शन किया था. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ हेमिलटन में खेले गए टेस्ट में करियर का सर्वश्रेष्ठ 251 रन बनाए थे. इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्राइस्टचर्च में भी दोहरा शतक जड़ा था. चार पारियों में विलियम्सन के 639 रनों के दम पर न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना सका.

विलियम्सन ने कहा, “टेस्ट समर में हमारे सामने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की चुनौती थी जिसके लिए खिलाड़ियों ने मेहनत की. टीम का कप्तान और खिलाड़ी होने के नाते इस बात पर गर्व है कि हम ऐसा कर सके. हम फाइनल के लिए तैयार हैं.”