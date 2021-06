NZ defeat India in WTC Final: न्‍यूजलैंड के टेस्‍ट चैपियन बनने के बाद कोच रवि शास्‍त्री ने दी पहली प्रतिक्

New Zealand defeat India in WTC Final: न्यूजीलैंड की टीम ने आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (New Zealand defeat India in WTC Final) के फाइनल में भारत को आठ विकेट से करारी शिकस्‍त दी. इसके साथ ही भारत का पहला टेस्‍ट चैंपियन (Test Champion) बनने का सपना भी चूर-चूर हो गया है. कोच रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) की तरफ से भी भारत की मैच के आखिरी दिन करारी शिकस्‍त पर प्रतिक्रिया आई. उन्‍होंने कहा कि बेस्‍ट टीम ही चैंपियन (ICC World Test Championship) बनी है.

रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘हालात को देखते हुए बेहतर टीम जीती. विश्व खिताब का सबसे लंबा इंतजार करने के बाद वे जीत के हकदार थे. यह उदाहरण है कि बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती. शानदार खेल दिखाया, न्यूजीलैंड. सम्मान. ’’

भारती की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए. इसके बाद केन विलियमसन की न्‍यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहली पारी के दौरान भारत पर 32 रनों की बढ़त बना ली थी.

टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी के दौरान बल्‍लेबाजी करते हुए धराशाही हो गई. रिषभ पत ने सर्वाधिक 41 रन बनाए. अन्‍य कोई बल्‍लेबाज टीम की जीत में खास योगदान नहीं दे पाया. न्‍यूजीलैंड को जीत के लिए 139 रनों का आसान लक्ष्‍य मिला. कीवी टीम ने आखिरी दिन का खेल खत्‍म होने से करीब आधा घंटा पहले ही मैच अपने नाम कर लिया.

टेस्‍ट चैंपियन बनने से पहले न्यूजीलैंड ने अपना एकमात्र आईसीसी खिताब 2000 में जीता था. कीवी टीम ने उस वक्‍त चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके बाद न्यूजीलैंड को 2015 और 2019 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था.

खिताबी मुकाबले से पहले शास्त्री (Ravi Shastri) ने सुझाव दिया था कि भविष्य में डब्ल्यूटीसी फाइनल बेस्ट आफ थ्री मैचों की श्रृंखला होनी चाहिए. बुधवार को कोहली ने शास्त्री के सुझाव का समर्थन किया था.