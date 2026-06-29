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न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 160 रन से रौंदा, 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा

न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 160 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 29, 2026, 09:01 PM IST

Published On Jun 29, 2026, 09:01 PM IST

Last UpdatedJun 29, 2026, 09:01 PM IST

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच को 160 रन से जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. इंग्लैंड ने सीरीज का पहला मैच 115 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने अगले मुकाबले को 253 रन से जीतकर अंतिम मुकाबला निर्णायक बना दिया था.टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 438 रन बनाए.

कप्तान टॉम लैथम ने डेवोन कॉन्वे के साथ पहले विकेट के लिए 317 रन की साझेदारी की. टॉम लैथम ने 15 चौकों के साथ 151 रन बनाए, जबकि कॉन्वे ने 25 बाउंड्री के साथ 157 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से कप्तान बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर ने 2-2 विकेट निकाले.

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इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 354 रन पर सिमट गई। मेहमान खेमे से बेन डकेट ने 113 रन बनाए. जबकि जैकब बेथेल ने 74 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, हैरी ब्रूक ने 58 रन जोड़े. न्यूजीलैंड की तरफ से नाथन स्मिथ ने 4 विकेट निकाले। 3-3 विकेट विलियम ओ’रूर्के और जकारी फौल्कस के हाथ लगे. न्यूजीलैंड के पास पहली पारी के आधार पर 84 रन की महत्वपूर्ण बढ़त थी. मेहमान टीम ने दूसरी पारी 288/9 के स्कोर पर घोषित की. इस पारी में डेरिल मिचेल 100 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रचिन रवींद्र ने 94 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले. गस एटकिंसन और बेन स्टोक्स ने 2-2 विकेट झटके.

जीत के लिए 373 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम मुकाबले के अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 212 रन पर सिमट गई. बेन डकेट (36) ने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ पहले विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की. स्टोक्स अपने अंतिम अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में महज 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाती रही.

आलम ये रहा कि महज 116 के स्कोर तक इंग्लैंड ने 6 विकेट खो दिए थे. जिसके बाद जेमी स्मिथ (60) ने एटकिंसन के साथ सातवें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. लेकिन एटकिंसन (19) के आउट होते ही इंग्लिश खेमा फिर से बिखर गया. इस पारी में न्यूजीलैंड के लिए जकारी फौल्कस ने 3 विकेट झटके, जबकि नाथन स्मिथ और मिचेल सेंटनर ने 2-2 विकेट निकाला.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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