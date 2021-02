पूर्व कीवी क्रिकेटर साइमन डल (Simon Doull) का कहना है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) की नीलामी के दौरान दूसरे दर्जे के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों से ऊपर आंका जाता है।

डल ने भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। दरअसल अश्विन ने ट्विटर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच में खेले कीवी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे (Devon Conway) की 99 रनों की नाबाद पारी की प्रशंसा की थी।

अश्विन ने ट्वीट किया, “डेवन कॉन्वे केवल चार दिन देरी से आए लेकिन क्या शानदार पारी।”

‘चार दिन की देरी’ से अश्विन का इशारा इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की नीलामी की तरफ था, जिसका आयोजन 18 फरवरी को चेन्नई में हुआ था।

Not sure it matters @ashwinravi99 NZ players have continually been overlooked for second rate Australians in the IPL for years. Seems outside of IPL big bash is the only comp looked at.. #player #NZcricket

— Simon Doull (@Sdoull) February 22, 2021