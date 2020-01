ऑकलैंड में खराब गेंदबाजी के बाद ट्रोल्स का शिकार बने शार्दुल ठाकुर

भारतीय टीम ने ऑकलैंड में खेले जा रहे दूसरे टी20 में पहले मैच से बेहतर गेंदबाजी और फील्डिंग प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 132/5 के स्कोर पर रोका। रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, हालांकि शार्दुल ठाकुर भारत की ओर से सबसे मंहगे गेंदबाज साबित हुए, जिसके लिए फैंस ने उन्हें खूब ट्रोल किया।

मैच में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे जडेजा ने 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर दो विकेट लिए। बुमराह ने भी 5.25 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 21 रन देकर आखिरी ओवर में एक विकेट मिल गया।

वहीं शार्दुल, जिनसे कप्तान विराट कोहली ने पूरे चार ओवर भी नहीं करवाए, उन्होंने 2 ओवर में 21 रन देकर एक विकेट लिया। ठाकुर की इकोनॉमी भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा 10.50 की रही। जाहिर है फैंस ने उन पर जरा भी रहम नहीं दिखाया।

फैंस ने सवाल उठाए कि नवदीप सैनी की बजाय शार्दुल को मौके क्यों दिए जा रहे हैं। वहीं कई फैंस ने कहा कि शार्दुल भारत नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं।

Bumrah bowling after Shardul Thakur is similar to Mom giving you sweets after dad thrashed you earlier in the day. — Silly Point (@FarziCricketer) January 26, 2020

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “शार्दुल ठाकुर के बाद जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी कराना ऐसा है, जैसे पापा के मारने के बाद मम्मी का मिठाई खिलाना।”

Shardul Thakur is giving runs to get admission in Dinda academy We have eyes on him #NZvsIND pic.twitter.com/AWnVGizxFe — Dinda Academy (@DindaAcademy) January 24, 2020

Shardul Thakur was picked up in the team so that he could score quick runs in both the innings. #NZvsInd — Sagar (@sagarcasm) January 24, 2020

Whenever shardul thakur bowls a dot ball #NZvIND pic.twitter.com/qZaEIMSYbf — Riyan Parag Fc (@riyanparagfan) January 24, 2020

“When we landed here in NZ , Kohli bhaiya told me that NZ grounds have shorter boundaries. So My aim was to allow Batsmans to hit out of the stadium and take those Short boundaries out of the equation of the game .” – Shardul thakur (File pic) pic.twitter.com/3ZNdpLMCd6 — Jaddu’sWarrior (@JadduWarrior) January 24, 2020