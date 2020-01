न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टी20 मैच में भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह बिखर गया। स्काई स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने मात्र 88 रन पर 6 विकेट खो दिए। लगातार तीन मैच जीतने वाली प्लेइंग इलेवन से रोहित शर्मा को बाहर करने पर टीम इंडिया को ऐसे नतीजे का अंदाजा नहीं होगा। हालांकि इस बल्लेबाज यूनिट में एक खिलाड़ी ऐसा था जो आखिरी गेंद तक क्रीज पर टिका रहा और भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, वो बल्लेबाज थे- मनीष पांडे।

मध्य क्रम बल्लेबाज पांडे पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाला। केएल राहुल (39), संजू सैमसन (8), विराट कोहली (11), श्रेयस अय्यर (1) और शिवम दुबे (12) के आउट होने के बाद पांडे ने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर पारी को संभाला।

ठाकुर और पांडे ने मिलकर सातवें विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी बनाई, जिसके दम पर भारत ने 100 रन का आंकड़ा पार किया। ठाकुर 15 गेंदो पर दो चौकों की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पांडे ने 36 गेंदो पर तीन चौकों की मदद से 50 रन की नाबाद पारी खेली।

भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- हम भी इंसान हैं

फैंस ने पांडे की इस संघर्षपूर्ण पारी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की। कई फैंस ने पांडे को टीम इंडिया का ‘संकटमोशन’ बताया तो किसी ने उन्हें ‘देव मानुष’ कहा।

How many of you felt we could have won that game against Newzealand in SF if Manish Pandey was playing instead of DK ,His game is tailormade for situations like this #NZvsIND pic.twitter.com/ydpYo9ZIyr

— Tejas (@VgTejas) January 31, 2020