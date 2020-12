New Zealand vs Pakistan, 3rd T20I Live Streaming: जानें साख की लड़ाई में पाकिस्तान टीम कब और कहां न्यूजीलै

New Zealand vs Pakistan 3rd T20 McLean Park, Napier, live starts at 11.30 am IST: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच मंगलवार को खेला जाएगा. सीरीज पहले ही मेजबान कीवी टीम अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश इस टी20 को जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ टेस्ट सीरीज में जाने की होगी.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 मैच कब खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम T20 मैच मंगलवार (22 दिसंबर 2020) को खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 मैच कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का अंतिम T20 मैच मैक्लीन पार्क, नेपियरमें खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11 : 30 बजे से खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरे T20 मैच में कितने बजे टॉस होगा?

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 मैच में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 11 :00 बजे होगा.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 मैच की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का लाइव प्रसारण आप भारत में नहीं देख सकते.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 मैच की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 मैच की लाइव आप Fan Code App पर देख सकते हैं.