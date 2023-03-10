Nz vs SL 1st test Day 2 Live: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका, लाइव अपडेट्स

Nz vs SL 1st test Day 2 Live: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका, लाइव अपडेट्स

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें...

Updated: March 10, 2023 10:23 AM IST | Edited By: Akhilesh Tripathi
न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज आमने-सामने है. खेल के दूसरे दिन श्रीलंका की टीम 355 रन के स्कोर पर पहली पारी में ढेर हो गई. श्रीलंका की पारी के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही है.

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