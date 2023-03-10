Nz vs SL 1st test Day 2 Live: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका, लाइव अपडेट्स
न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें...
न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज आमने-सामने है. खेल के दूसरे दिन श्रीलंका की टीम 355 रन के स्कोर पर पहली पारी में ढेर हो गई. श्रीलंका की पारी के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही है.
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New Zealand Vs Sri Lanka Live Cricket Score - 1st Test - TEST
09 Mar 2023 03:30 IST - 13 Mar 2023
NZ trail by 193 runs
Bangladesh Vs England Live Cricket Score - 1st T20I - T20
09 Mar 2023 14:30 IST | 09:00 GMT
Bangladesh beat England by 6 wickets
Nepal Vs Papua New Guinea Live Cricket Score - Match 1 - ODI
09 Mar 2023 09:15 IST | 03:45 GMT
Nepal beat Papua New Guinea by 52 runs
Bangladesh Vs England Live Cricket Score - 3rd ODI - ODI
06 Mar 2023 11:30 IST | 06:00 GMT
Bangladesh beat England by 50 runs
United Arab Emirates Vs Nepal Live Cricket Score - Match 6 - ODI
06 Mar 2023 11:30 IST | 06:00 GMT
Nepal beat United Arab Emirates by 42 runs
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