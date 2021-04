New Zealand Women vs Australia Women, 1st ODI: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने माउंट मौंगानुई में 4 अप्रैल को खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेहमान टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड 48.5 ओवर में महज 212 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम को जेंसेन (0) के रूप में उस वक्त पहला झटका लगा. इसके बाद लॉरेन डाउन ने कप्तान एमी सैटरवेट (32) के साथ दूसरे विकेट के लिए 69 और तीसरे विकेट के लिए एमेली केर्र (33) के साथ 90 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला.

लॉरेन 134 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुईं. लॉरेन डाउन इसी के साथ अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय शतक से भी चूक गईं. उनके पवेलियन लौटते ही शेष टीम भी लड़खड़ाने लगी. आलम ये रहा कि 159 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाने वाली न्यूजीलैंड 212 रन के कुल योग पर सिमट गई. विपक्षी टीम की ओर से मेगन शट्ट ने 4, जबकि निकोला कैरे ने 3 विकेट अपने नाम किए.

New Zealand all out!@AusWomenCricket restrict the @WHITE_FERNS to 212 thanks to a four-wicket haul from @megan_schutt.

Australia require 213 runs to win the first ODI at Bay Oval.#NZvAUS pic.twitter.com/o7KcUEng33

— ICC (@ICC) April 4, 2021