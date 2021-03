New Zealand Women vs Australia Women, 2nd T20I: न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी. इसी के साथ न्यूजीलैंड ने तीन मुकाबलों की शृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है. सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच 1 अप्रैल को खेला जाएगा.

नेपियर में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 129 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी ने महज 19 रन जुटाए. इसके बाद कप्तान मैग लैनिंग (27) ने बेथ मूनी के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की.

इसके बाद बेथ मूनी ने रेशेल हायनस के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 रन जुटाए. हायनस 25 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि मूनी ने 54 बॉल में 6 चौकों की मदद से नाबाद 61 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से फ्रांसेस मैके ने 2, जबकि जेस केर्र ने 1 विकेट चटकाया.

Beth Mooney top scores for @AusWomenCricket with 61*. #NZvAUS pic.twitter.com/UL627rx8Kl

The @WHITE_FERNS hold Australia to 129/4.

इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने भी 27 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद फ्रांसेस मैके ने एमेलिया केर्र के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रन जुटाकर टीम को संभाल लिया.

Hannah Rowe and Maddy Green’s unbeaten 30-run stand helps New Zealand to a thrilling four-wicket win on the final ball.

The series is now tied at 1-1.#NZvAUS | https://t.co/e33Og89F6F https://t.co/ts9k04Aetk

— ICC (@ICC) March 30, 2021