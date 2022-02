NZvIND: लॉरेन डाउन के नाबाद अर्धशतक की मदद से न्यूजीलैंड ने भारत को 3 विकेट से हराया; सीरीज में 3-0 की अजे

New Zealand Women vs India Women, 3rd ODI: मध्यक्रम बल्लेबाज लॉरेन डाउन (Lauren Down) की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड महिला टीम ने तीसरे वनडे मैच में भारत को 3 विकेट के हराया। इस जीत के साथ मेजबान टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से आगे हो गई है।

क्वींसटाउन में खेले गए तीसरे वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए एस मेघना (Sabbhineni Meghana) और शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 100 रन की ठोस साझेदारी बनाई। लेकिन 20 ओवर तक दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गए जहां से भारतीय बल्लेबाजी क्रम बिखर गया।

शेफाली ने 57 गेंदो पर सात चौकों की मदद से 51 रन बनाए जबकि मेघना ने 41 गेंदो पर 61 रनों की धमाकेदार पारी खेली। जिसके बाद कप्तान मिताली राज (23) और सीनियर बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर (13) सस्ते में आउट हो गईं।

एक छोर से लगातार विकेट गिरने के बावजूद दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने भारतीय पारी को संभाला। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने 69 गेंदो पर सात चौकों और एक छक्के की मदद से 69 रन की पारी खेलकर भारत को 279 (49.3 ओवर) के स्कोर तक पहुंचाया।

280 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम पर सीनियर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का कहर बरसा। गोस्वामी ने नई गेंद से कप्तान सोफी डिवाइन (0) और सूजी बेट्स (5) को आउट कर मात्र 14 रन पर न्यूजीलैंड के दो विकेट गिराए।

जिसके बाद अमेलिया केर और एमी सैटरथवेट ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी बनाई। इस दौरान केर ने 80 गेंदो पर 67 रन और सैटरथवेट ने 76 गेंदो पर 59 रनों की पारी खेली।

24वें ओवर में सैटरथवेट को आउट कर गोस्वामी ने एक बार फिर भारत की मैच में वापसी कराई। हालांकि दूसरे छोर पर किसी गेंदबाज का साथ नहीं मिलने की वजह से लॉरेन डाउन निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ साझेदारी बना सकी।

डाउन ने 52 गेंदो पर छह चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 64 रनों की पारी खेली। जिसकी मदद से न्यूजीलैंड ने पांच गेंद बाकी रहते 280 रन बनाकर भारत के खिलाफ 3 विकेट से जीत हासिल की।