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NZ VS SA: लॉकी फर्ग्युसन के आगे साउथ अफ्रीका का सरेंडर, न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-1 की बढ़त
न्यूजीलैंड को जीत के लिए 137 रन का लक्ष्य मिला था जिसे टीम ने दो विकेट के नुकसान पर महज 16.2 ओवर में हासिल कर लिया.
NZ VS SA 3rd T20I: लॉकी फर्ग्युसन की धातक गेंदबाजी के बाद टॉम लैथम के नाबाद अर्धशतक की मदद से न्यूजीलैंड ने तीसरे टी-20 मैच में साउथ अफ्रीका को आठ विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है.
शुक्रवार को ईडन पार्क में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 137 रन का लक्ष्य मिला था जिसे टीम ने दो विकेट के नुकसान पर महज 16.2 ओवर में हासिल कर लिया.
137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी रही थी. पहले विकेट के लिए डेवोन कोनवे और टॉम लैथम ने 11 ओवर में 96 रन की साझेदारी की. कोनवे 26 गेंदों पर दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 39 रन बनाकर केशव महाराज का शिकार बने.
टॉम लैथम ने जड़ा नाबाद अर्धशतक
इसके बाद लैथम ने टिम रॉबिनसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी की. जीत के लिए जब एक रन बनाने थे, उसी समय रॉबिनसन एल सिपाम्ला का शिकार हो गए. रॉबिनसन 17 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए. टॉम लैथम ने 55 गेंद पर नाबाद 63 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाकर वापस लौटा, उनके साथ निक केली एक रन बनाकर नाबाद रहे.
136 रन ही बना सकी साउथ अफ्रीका की टीम
इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम नौ विकेट पर 136 रन बना सकी. टीम का शीर्ष क्रम पूरी तरह बिखर गया था, दसवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए एन मोकोएना 20 गेंदों पर तीन छक्के और एक चौका की मदद से 26 रन बनाकर श्रेष्ठ स्कोरर रहे. जॉर्ज लिंडे ने 23 रन का योगदान दिया. न्यूजीलैंड के लिए काइल जैमिसन, कप्तान सेंटनर, और बेंजामिन सियर्स ने दो-दो और लॉकी फर्ग्यूसन, कोले मोकोंची और जेम्स निशम ने एक-एक विकेट लिए. चार ओवर में नौ रन देकर एक विकेट लेने वाले लॉकी फर्ग्यूसन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए.