ENG vs AUS: बेन स्टोक्स की शतकीय पारी के कायल हुए कोहली, बोले- मैं मजाक नहीं...

कप्तान बेन स्टोक्स की शानदार पारी के बावजूद इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा. लॉर्ड्स टेस्ट में 371 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 327 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2023 में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली.

इंग्लैंड की दूसरी पारी में बेन स्टोक्स ने शानदार शतक ठोका और इंग्लैंड की जीत की उम्मीद जगा दी लेकिन जोश हेजलवुड ने 301 रन के स्कोर पर इंग्लिश कप्तान को अपने जाल में फंसा कर पवेलियन की राह दिखा दी. स्टोक्स ने 214 गेंदों पर 9 चौके और 9 छक्कों की मदद से 155 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और एशेज की चौथी पारी में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले इंग्लिश कप्तान बन गए.

स्टोक्स की इस शानदार पारी ने विराट कोहली को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया. विराट कोहली ने स्टोक्स की तारीफ में ट्वीट करते हुए लिखा, "मैंने बेन स्टोक्स को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी बताया था, जिसके खिलाफ मैं खेला हूं. मैं मजाक नहीं कर रहा था. शानदार पारी लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस समय कमाल की फॉर्म में है."

I wasn’t joking about calling Ben Stokes the most competitive bloke I’ve played against. Innings of the highest quality but Australia is too good at the moment ?

— Virat Kohli (@imVkohli) July 2, 2023