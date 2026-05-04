फॉर्म में लौटा 21 करोड़ का खिलाड़ी, मुंबई के खिलाफ मचाया कोहराम, LSG ने भी रचा इतिहास

Nicholas pooran 16 balls fifty: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन आखिरकार फॉर्म में लौटे. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में निकोलस पूरन ने 300 की स्ट्राइक से रन ठोके. उन्होंने इस सीजन का पहला अर्धशतक भी लगाया.

निकोलस पूरन मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए. उन्होंने 16 बॉल में अर्धशतक लगाया. उन्होंने 21 बॉल में 63 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में एक चौका और आठ छक्के शामिल थे.

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आईपीएल में एलएसजी के लिए सबसे तेज़ फिफ्टी

15 – निकोलस पूरन बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2023

16 – निकोलस पूरन बनाम एमआई, मुंबई (वानखेड़े), 2026, आज रात*

18- निकोलस पूरन बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2025

19- निकोलस पूरन बनाम एमआई, मुंबई (वानखेड़े), 2024

20 – काइल मेयर्स बनाम पीबीकेएस, मोहाली, 2023

20- निकोलस पूरन बनाम एसआरएच, दिल्ली, 2024

एक आईपीएल पारी में एलएसजी बल्लेबाज की तरफ से सर्वाधिक छक्के:

10- क्विंटन डी कॉक बनाम केकेआर, मुंबई (डीवाई पाटिल), 2022

8- मार्कस स्टोइनिस बनाम एमआई, लखनऊ, 2023

8- निकोलस पूरन बनाम एमआई, मुंबई (वानखेड़े), 2024

8- निकोलस पूरन बनाम केकेआर, कोलकाता, 2025

8- मिशेल मार्श बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2025

8- ऋषभ पंत बनाम आरसीबी, लखनऊ, 2025

8 – निकोलस पूरन बनाम एमआई, मुंबई (वानखेड़े), 2026

21 करोड़ में लखनऊ ने पूरन को किया था रिटेन

निकोलस पूरन को लखनऊ सुपरजायंट्स ने आईपीएल 2025 में 21 करोड़ में रिटेन किया था. वह लखनऊ सुपरजायंट्स के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. पूरन का बल्ला इस सीजन खामोश था, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले पूरन ने निराश किया था.

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LSG ने रचा इतिहास

लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने इस मैच में इतिहास रचते हुए पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. लखनऊ की टीम ने पावरप्ले में एक विकेट पर 90 रन बनाए. वहीं वानखेड़े में यह पावरप्ले का संयुक्त रुप से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है.

IPL में LSG के लिए पावरप्ले में सबसे ज़्यादा रन:

90/1 बनाम मुंबई इंडियंस, मुंबई (वानखेड़े), 2026

80/1 बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई, 2023

77/1 बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद, 2025

IPL में मुंबई (वानखेड़े) में सबसे ज़्यादा पावरप्ले स्कोर:

100/2 – चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स XI पंजाब, 2014

92/0 – सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस, 2026

90/0 – चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, 2015

90/1 – लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस, 2026

84/1 – मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2018

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लखनऊ ने मुंबई को दिया 229 रन का टारगेट

निकोलस पूरन के तूफानी अर्धशतक से लखनऊ सुपर जाइंट्स ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ पांच विकेट पर 228 रन बनाए, जो इस सीजन टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. पूरन (63 रन, 21 गेंद, आठ छक्के, एक चौका) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श (44 रन, 25 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े. हिम्मत सिंह (नाबाद 40, 31 गेंद, दो चौके, दो छक्के) और एडेन मारक्रम (नाबाद 31, 25 गेंद, एक छक्का, एक चौका) ने अंत में छठे विकेट के लिए 49 गेंद में 68 रन की नाबाद साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया. मुंबई के सामने जीत के लिए 229 रन का लक्ष्य है.