Indian Premier League 2021: सनराइजर्स हैदराबाद (IPL2021 PBKSvsSRH) के खिलाफ मैच में बुधवार को वेस्‍टइंडीज के बल्‍लेबाज निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) पंजाब किंग्‍स की तरफ से (Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad) खेलते हुए शून्‍य पर आउट हो गए. वो एक भी गेंद नहीं खेल पाए. डेविड वार्नर (David Warner) ने उन्‍हें रनआउट कर दिया. इसके साथ ही मौजूदा सीजन में पूरन ने एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो अन्‍य किसी भी बल्‍लेबाज के नाम नहीं है.

मौजूदा सीजन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ मुकाबले में निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) दो गेंदों का सामना करने के बाद शून्‍य पर आउट हो गए थे. दीपक चाहर ने उनका विकेट निकाला था. इसके बाद राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ मैच में वो पहली ही गेंद पर क्रिस मोरिस का शिकार बने. आज वो बिना गेंद खेले ही रनआउट हो गए.

निकालेस पूरन (Nicholas Pooran) आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जो एक सीजन के दौरान ही दो, एक व बिना गेंद खेले शून्‍य पर आउट हुए हों. पहले ऐसा कभी भी इस टूर्नामेंट के इतिहास में नहीं हुआ है.

Nicholas Pooran now has

After seen Nicholas Pooran 0(1), 0(2), 9(8), 0 (0) 4 last innings in #IPL2021

0(1), 0(2), 9(8), 0 (0)

Fans Reaction : #PBKSvSRH #NicholasPooran pic.twitter.com/OlSDs6lbfY

— ੴॐAshutosh ॐੴ (@kingashu_786) April 21, 2021