इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी

Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

नीतीश कुमार रेड्डी ने पिछले 18 महीने में अपनी अहमियत दिखाई, वह हार्दिक के उत्तराधिकारी: टेन डेस्काते

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच शनिवार, 20 जून को खेला जाएगा. इस मैच से पहले सहायक कोच ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 20, 2026, 08:35 AM IST

Published On Jun 20, 2026, 08:35 AM IST

Last UpdatedJun 20, 2026, 08:35 AM IST

Nitish kumar and hardik pandya

Nitish kumar and hardik pandya (AI asst Image)

चेन्नई: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज शनिवार, 20 जून को एमए चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार को खेला जाना है. भारतीय टीम के सहायक कोच टेन डेस्काते ने कहा है कि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम में सीनियर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के सच्चे उत्तराधिकारी हैं.

तीसरे वनडे से पहले शुक्रवार को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रयान टेन डेस्काते ने कहा, ‘नीतीश कुमार रेड्डी को पिछले 18 महीने में अगले साल होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. वह हार्दिक पांड्या के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं.’

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

डोएशेट ने कहा, ‘जब हार्दिक फिट होते हैं, तो वह जाहिर तौर पर एक अलग क्लास लाते हैं. वह बहुत मजबूत बल्लेबाज हैं और बेहतरीन फिनिशर हैं. ऐसे फिनिशर मिलना मुश्किल है, जो आपके लिए गेंदबाजी भी कर सके. पिछले 18 महीनों में नीतीश ने दिखाया है कि वह टीम के लिए कितने अहम हो सकते हैं. उनका शरीर मजबूत होता जा रहा है और वह हार्दिक के वास्तविक विकल्प हैं.’

उन्होंने कहा कि नीतीश पिछला मैच नहीं खेल पाए थे. उसे शुरुआत करने की जरूरत है. मैं नीतीश और वाशिंगटन सुंदर के अलावा पांच बल्लेबाजों को टीम में देखना चाहूंगा.

डोएशेट ने गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, ‘हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जो 9 नंबर पर आकर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. गुरनूर बरार और हर्षित राणा ऐसे ही गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. अगले 14-15 महीनों को देखते हुए, यह बहुत जरूरी होने वाला है, खासकर दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप में तीन तेज गेंदबाज खिलाना चाहते हैं.’

सहायक कोच ने आखिरी वनडे में भारतीय प्लेइंग इलेवन में बदलाव के संकेत देते हुए कहा, ‘हम पहले दो मैच से कुछ बदलाव करेंगे. सीरीज से पहले हमने निर्णय लिया था कि हम कुछ अलग कॉम्बिनेशन आजमाएंगे और सभी को मैच खेलने का अवसर देंगे. अगर अर्शदीप जैसा कोई पहले दो गेम में बहुत अच्छा करता है, तो वह कल आराम कर सकता है.’

ईशान किशन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि ईशान के साथ, एकमात्र चिंता यह थी कि क्या वह खुद को एक टी20 विशेषज्ञ से 50 ओवर या टेस्ट मैच के खिलाड़ी के रूप में बदल पाता है या नहीं. मुझे लगता है कि उसने अपनी क्षमता दिखा दी है. वह स्वभाव से बहुत आक्रामक है. हमें अब भी लगता है कि इस टीम में उसके लिए जगह है. ईशान की खासियत यह है कि वह किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. ऐसे खिलाड़ी आप अपनी टीम में चाहते हैं.’

उन्होंने कहा कि तीसरे वनडे में भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद शुभमन गिल नंबर तीन बल्लेबाजी के लिए आएंगे.

भारतीय टीम सीरीज के शुरुआती 2 मैच जीत चुकी है. तीसरा वनडे जीत टीम इंडिया अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ करने के इरादे से शनिवार को चेन्नई में उतरेगी.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
IND vs AFG: आखिरी वनडे में जायसवाल भी बल्ले से करना चाहेंगे कमाल, हर्षित के चयन पर होगी सबकी नजर

IND vs AFG: आखिरी वनडे में जायसवाल भी बल्ले से करना चाहेंगे कमाल, हर्षित के चयन पर होगी सबकी नजर
क्या चेपॉक में खेलेंगे रोहित शर्मा वनडे से रिटायरमेंट?

क्या चेपॉक में खेलेंगे रोहित शर्मा वनडे से रिटायरमेंट?
पिंक बॉल से हो वनडे क्रिकेट, 'मिडल-फॉर्मेट' को बचाने के लिए आकाश चोपड़ा की अनोखी सलाह

पिंक बॉल से हो वनडे क्रिकेट, 'मिडल-फॉर्मेट' को बचाने के लिए आकाश चोपड़ा की अनोखी सलाह

Latest News

kuldeep-ryan-3

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
kl-rahul-batting-order

IND vs AFG: तीसरे वनडे में केएल राहुल के बैटिंग ऑर्डर पर बड़ा फैसला
virat-kohli-fitness-3

विराट कोहली की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, जानकर खुश हो जाएंगे फैंस
vaibhav-sooryavanshi-action-2

आखिर वैभव सूर्यवंशी को क्या सजा देगी BCCI, धक्का-मुक्की के बाद लिया जाएगा ऐक्शन?
shreyanka-patil-1-2

श्रेयंका पाटिल हुईं टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका
%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%be-15

इंग्लैंड की जीत की कुंजी हैं सोफी एक्लेस्टोन, नासिर हुसैन का बड़ा दावा

Editor's Pick

Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली
Sunil Gavaskar Praised Selectors for Picking Gurnoor Brar in Indian Team

गुरनूर के फैन हो गए सुनील गावस्कर, सिलेक्टर्स की क्यों करने लगे तारीफ

Deepti Sharma Equals Jhulan Goswami Massive Record of Most Wickets in Women Cricket

T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची
Rohit Sharma becomes the fifth indian batter to complete 14000 list a Runs Joins Elite list of Sachin Tendulkar Virat Kohli Rahul Dravid

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह