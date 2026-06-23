Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल

भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे पर रवना होने से पहले एक बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोट के चलते दौरे से बाहर हो गए हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 23, 2026, 10:04 AM IST

Published On Jun 23, 2026, 10:04 AM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 10:04 AM IST

Nitish kumar reddy

नीतीश कुमार रेड्डी (फोटो-आईएएनएस)

नई दिल्ली: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी आयरलैंड दौरे पर खेले जाने वाली दो मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उनकी जांघ में चोट लगी थी और इसी वजह से वह इस सीरीज में खेल पाएंगे.

रेड्डी से उम्मीद की जा रही थी कि वह हार्दिक पंड्या की जगह भर पाएंगे. हार्दिक भी चोटिल हैं. और कहा जा रहा है कि वह फिलहाल 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

CoE जाएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, 4 सप्ताह का लग सकता है वक्त

समाचार एजेंसी पीटीआई ने मेडिकल बुलेटिन के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘नीतीश कुमार रेड्डी आयरलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं. एमआरआई में यह बात साफ हुई है कि उनकी बाईं जांघ में मंसपेशियों में सूजन है. उन्हें आगे की जांच के लिए सेंटर ऑफ ऐक्सीलेंस (सीओई) में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है.’

ऐसा माना जा रहा है कि रेड्डी को ठीक होने में चार सप्ताह का वक्त लग सकता है. और रीहैब और रिकवरी पूरा करके खेलने तक पहुंचने में उन्हें अधिक समय लग सकता है.

कैसा रहा है नीतीश कुमार रेड्डी का अंतरराष्ट्रीय करियर

तेईस साल के इस ऑलराउंडर ने भारत के लिए 10 टेस्ट, 6 वनडे और चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने दो मैच खेले. लखनऊ में हुए दूसरे मैच में वह टीम का हिस्सा नहीं थे.

गेंदबाजी कोच ने कहा था- गंभीर नहीं है चोट

तब गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्केल ने कहा था कि चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि नीतीश को लगी चोट वाकई काफी गंभीर है.

क्या ज्यादा रफ्तार हासिल करने के चक्कर में हुआ नुकसान

पीटीआई की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कई लोगों का मानना है कि स्वतंत्र तेज गेंदबाजी को स्टीफन जोन्स ने रेड्डी को अपनी गति बढ़ाने में काफी मदद की है. वह 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गए हैं. लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि उनका शरीर इस रफ्तार में इतनी तेजी से जरूरी आवश्यकताओं के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाया.

कौन होगा नीतीश कुमार रेड्डी का रिप्लेसमेंट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है. हालांकि दैनिक जागरण की रिपोर्ट कहती है कि सुयांश शेगड़े को रेड्डी की रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया जा सकता है.

भारत के आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम और टीम

भारत को आयरलैंड में 26 और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के पास है. इसके बाद 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच भारत को इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं.

आयरलैंड टी20 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी।

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, अनकैप्ड जेम्स कोल्स को मिली जगह

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, अनकैप्ड जेम्स कोल्स को मिली जगह
भारत के खिलाफ टी20 सीरीज पर क्रिकेट आयरलैंड का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज पर क्रिकेट आयरलैंड का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट का भी ऐलान

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट का भी ऐलान
इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए कोहली- बुमराह की वापसी, यशस्वी जायसवाल बाहर

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए कोहली- बुमराह की वापसी, यशस्वी जायसवाल बाहर

Latest News

nitish-kumar-reddy-15

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल
tilak-varma-38

आयरलैंड दौरे से चंद दिन पहले टीम इंडिया के स्टार का कमाल, शानदार सेंचुरी से दिलाई जीत
virat-kohli-rohit-sharma-30

विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
messi-2

Fifa World Cup: लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, मिरोस्लाव क्लोज के वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया ध्वस्त
england-squad-3

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, अनकैप्ड जेम्स कोल्स को मिली जगह
manav-suthar-12

मानव सुथार ने काउंटी चैंपियनशिप मैच में खोला 'पंजा', दो मैच में चटकाए 11 विकेट

Editor's Pick

Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली
Sunil Gavaskar Praised Selectors for Picking Gurnoor Brar in Indian Team

गुरनूर के फैन हो गए सुनील गावस्कर, सिलेक्टर्स की क्यों करने लगे तारीफ

Deepti Sharma Equals Jhulan Goswami Massive Record of Most Wickets in Women Cricket

T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची
Rohit Sharma becomes the fifth indian batter to complete 14000 list a Runs Joins Elite list of Sachin Tendulkar Virat Kohli Rahul Dravid

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह