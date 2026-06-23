भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे पर रवना होने से पहले एक बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोट के चलते दौरे से बाहर हो गए हैं.
Published On Jun 23, 2026, 10:04 AM IST
Last UpdatedJun 23, 2026, 10:04 AM IST
नीतीश कुमार रेड्डी (फोटो-आईएएनएस)
नई दिल्ली: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी आयरलैंड दौरे पर खेले जाने वाली दो मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उनकी जांघ में चोट लगी थी और इसी वजह से वह इस सीरीज में खेल पाएंगे.
रेड्डी से उम्मीद की जा रही थी कि वह हार्दिक पंड्या की जगह भर पाएंगे. हार्दिक भी चोटिल हैं. और कहा जा रहा है कि वह फिलहाल 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने मेडिकल बुलेटिन के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘नीतीश कुमार रेड्डी आयरलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं. एमआरआई में यह बात साफ हुई है कि उनकी बाईं जांघ में मंसपेशियों में सूजन है. उन्हें आगे की जांच के लिए सेंटर ऑफ ऐक्सीलेंस (सीओई) में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है.’
ऐसा माना जा रहा है कि रेड्डी को ठीक होने में चार सप्ताह का वक्त लग सकता है. और रीहैब और रिकवरी पूरा करके खेलने तक पहुंचने में उन्हें अधिक समय लग सकता है.
तेईस साल के इस ऑलराउंडर ने भारत के लिए 10 टेस्ट, 6 वनडे और चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने दो मैच खेले. लखनऊ में हुए दूसरे मैच में वह टीम का हिस्सा नहीं थे.
तब गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्केल ने कहा था कि चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि नीतीश को लगी चोट वाकई काफी गंभीर है.
पीटीआई की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कई लोगों का मानना है कि स्वतंत्र तेज गेंदबाजी को स्टीफन जोन्स ने रेड्डी को अपनी गति बढ़ाने में काफी मदद की है. वह 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गए हैं. लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि उनका शरीर इस रफ्तार में इतनी तेजी से जरूरी आवश्यकताओं के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाया.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है. हालांकि दैनिक जागरण की रिपोर्ट कहती है कि सुयांश शेगड़े को रेड्डी की रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया जा सकता है.
भारत को आयरलैंड में 26 और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के पास है. इसके बाद 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच भारत को इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा,
नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी।