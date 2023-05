IPL में नितीश राणा का कमाल, गंभीर-रसेल के क्लब में हुए शामिल, KKR की ओर से रचा इतिहास

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान नितीश राणा ने IPL 2023 के 47वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 42 रनों की पारी खेली. उन्होंने 31 गेंदों पर ये पारी खेली जिसमें 3 चौके और 3 छक्क लगाये. इस पारी की मदद से नितीश राणा ने कोलकाता के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासल कर ली.

दरअसल, नितीश राणा कोलकाता की ओर से IPL में 2 हजार रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. KKR के लिये इससे पहले गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा और आंद्रे रसेल ये मुकाम हासिल कर चुके हैं. नितीश अब कोलकाता की ओर से सबस ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज भी बन गए हैं.

KKR के लिये IPL में सबस ज्यादा रन

कोलकाता की टीम इसी के साथ IPL की चौथी टीम बन गई है जिसके 4 या उससे ज्यादा बल्लेबाजों ने 2000 रन IPL बनाने का बड़ा कारनामा किया है. इस मामलें में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स टॉप पर हैं. दोनों टीमों के 5-5 बल्लेबाजों के नाम IPL में 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

प्रत्येक टीम के लिए 2000 IPL रन बनाने वाले खिलाड़ियों की संख्या

For every run you've scored in ? & ?, we love you 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣, Nitish da! pic.twitter.com/M7huehrvIH

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 4, 2023