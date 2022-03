India Women vs South Africa Women, 28th Match: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में मिली करारी हार के बाद आईसीसी वनडे विश्व कप में भारतीय महिला टीम का सफर आज खत्म हो गया. क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल स्टेडियम में 275 रन के लक्ष्य को बचाते हुए टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंच गई थी, जब आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर दीप्ति शर्मा ने सेट बल्लेबाज मिग्नॉन डू प्रीज को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट कराया.

हालांकि तीसरे अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया, जिससे ना केवल प्रोटियाज बल्लेबाज को जीवदान मिला बल्कि भारत को एक अतिरिक्त गेंद भी डालनी पड़ी. अगली दो गेंदो पर दो रन लेकर दक्षिण अफ्रीका ने तीन विकेट से मैच जीत लिया.

मैच खत्म होने के बाद ट्विटर पर फैंस ने अपनी निराशा जाहिर की. ये पहला मौका नहीं था जब आईसीसी नॉकआउट मैचों में भारतीय टीम को एक नो बॉल भारी पड़ी हो.

It wasn’t just the no ball which cost India the game today but sometimes an inch costs moments that takes decades to achieve and are possibly once in a lifetime achievement for many players. Disappointing end to India’s campaign #IndvSA #cwc22 pic.twitter.com/2DzerovJD1

