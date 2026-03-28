बांग्लादेश सरकार ने पलटा अपना फैसला, अब IPL टेलीकास्ट पर कोई रोक नहीं

नई दिल्ली: बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर लगी रोक हटा दी है. मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज किए जाने के बाद शुरू हुए विवाद के घटनाक्रम में बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला लिया था. मीडिया की खबरों को मानें तो बांग्लादेश ने नए सूचना और प्रसारण मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने...

बांग्लादेश में आईपीएल पर कोई बैन नहीं है

नई दिल्ली: बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर लगी रोक हटा दी है. मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज किए जाने के बाद शुरू हुए विवाद के घटनाक्रम में बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला लिया था. मीडिया की खबरों को मानें तो बांग्लादेश ने नए सूचना और प्रसारण मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने कहा है कि बांग्लादेश में आगामी आईपीएल सीजन के प्रसारण पर कोई रोक नहीं है.

जर्मन प्रसारणकर्ता ‘डॉयचे वेले’ के मुताबिक, जहीर उद्दीन स्वपन ने कहा, ‘आईपीएल प्रसारण के लिए किसी ने भी हमसे आवेदन नहीं किया है. हम खेल में राजनीति को नहीं मिलाना चाहते. हम इसे एक व्यावसायिक नजरिए से देखेंगे. अगर कोई चैनल आईपीएल के प्रसारण के लिए आवेदन करता है, तो हम उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे.’

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बातचीत के बनने लगे थे आसार

इससे पहले, क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज की रिपोर्ट में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर लगा बैन हट सकता है. वेबसाइट को बांग्लादेश के युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री अमीनुल हक ने बताया था कि वह पिछली अंतरिम सरकार की ओर से आईपीएल प्रसारण पर बैन लगाए जाने के बाद इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे.

जब स्वपन से पूछा गया कि क्या स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल का प्रसारण कर सकता है, तो स्वपन ने ऐसा होने के संकेत देते हुए कहा, ‘हम किसी को भी इसके प्रसारण से नहीं रोकेंगे. अगर स्टार स्पोर्ट्स इसका प्रसारण करना चाहता है, तो वह कर सकता है. अगर हमारे चैनलों में से कोई इसका प्रसारण करना चाहता है, तो हम इसे सकारात्मक रूप से लेंगे, लेकिन हम किसी पर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं करेंगे.’

सरकार की ओर से रोक का कोई निर्देश नहीं

बांग्लादेश के केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के कार्यालय सचिव, रेजाउल करीम लबलू का कहना है कि वे स्टार स्पोर्ट्स को आईपीएल का प्रसारण करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है.

आईपीएल 2026 का पहला मैच 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच खेला जाएगा. इसके अगले दिन मुंबई इंडियंस (एमआई) की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का सामना करेगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कुछ दिनों पहले इस सीजन के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी किया है. लीग चरण के मुकाबले 24 मई तक खेले जाने हैं. प्लेऑफ मुकाबलों का शेड्यूल कुछ दिनों में जारी किए जाने की उम्मीद है.

क्या हुआ था, क्यों रोका गया था प्रसारण



बांग्लादेश में मोहम्मद युनूस की सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर काफी अत्याचार हो रहे थे. उसका भारत में बहुत विरोध हो रहा था. इसी दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल की नीलामी में बांग्लादेशी पेसर मुस्ताफिजुर रहमान को खरीद लिया. हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ. बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर केकेआर ने रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया था. और इसी के बाद बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी. और तो और बांग्लादेश ने आईसीसी से मांग की थी कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं. हालांकि आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. आखिर में विवाद इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना पड़ा.