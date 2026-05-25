धमाकेदार शुरुआत, फिर बिगड़ गई बात- पंजाब किंग्स 16वीं बार प्लेऑफ में पहुंचने से चूकी

नई दिल्ली: पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंची थी. और वहां उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. और उसके बाद इस 2025 के सीजन में टीम की शुरुआत शानदार हुई. पहले सात में से टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया. टीम के 13 अंक थे और उसका एक पांव प्लेऑफ में आ चुका था. यहां से उसे अगले सात में से सिर्फ दो मैच और जीतने थे. लेकिन एक बार जो टीम की लय ऐसी बिगड़ी कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम लगातार छह मैच हार गई. हालांकि अपने आखिरी लीग मैच में उसने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा लेकिन रविवार, 24 मई को राजस्थान रॉयल्स की मुंबई इंडियंस पर जीत के बाद पंजाब किंग्स की सभी उम्मीदें खत्म हो गईं. राजस्थान की टीम 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई. जहां पहले से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद उसका इंतजार कर रही थीं.

कहां-कहां हुई पंजाब किंग्स की टीम से चूक

इस उतार-चढ़ाव या करें कि चढ़ाव-उतार भरे टूर्नामेंट के बाद पंजाब किंग्स टीम प्रबंधन के सामने बड़े सवाल हैं. साल 2025 से पहले फ्रैंचाइजी ने बिलकुल नए सिरे से टीम बनाई. सिर्फ दो खिलाड़ियों को रीटेन किया और बाकी सभी को खरीदा. श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी. इस बदलाव के बाद पहले सीजन में इसका असर दिखा. दूसरे सीजन के भी पहले हाफ में पंजाब किंग्स सबसे आगे थी. टीम ने सात में से एक भी मैच नहीं गंवाया था. कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में अंक बांटने पड़े थे. आखिर में वह एक अंक पंजाब किंग्स को भारी पड़ा. सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ कि पंजाब ने कोलकाता को एक अंक तोहफे मे दिया है. यह कहीं-न-कहीं अति आत्मविश्वास था. और टीम में भी कई मौकों पर दिखा. एक मैच हारने के बाद लगा कि टीम अपनी खामियों पर काम करेगी. लेकिन मैच-दर-मैच उन खामियों का फायदा उठाया गया. यह भी कहा गया कि पंजाब किंग्स गलत टाइम पर पीक कर गई.

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सिर्फ तीन बार प्लेऑफ में पहुंची है पंजाब किंग्स

पहले सात में से कोई भी मैच नहीं हारने वाली टीम ऐसी फिसली कि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. लगातार जीत लेकिन… फिर तस्वीर पलट गई. 19 सीजन में यह 16वां मौका है जब पंजाब किंग्स टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है. सिर्फ 2008, 2014 और 2025 में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ में पहुंची है. इसमें से दो बार 2014 और 2025 में टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया है. लेकिन उसे हाथ में पकड़ने की सौभाग्य उसे नहीं मिला है.

पंजाब किंग्स के लिए सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

रैंक बल्लेबाज रन 1 प्रभसिमरन सिंह 510 2 श्रेयस अय्यर 498 3 कूपर कॉनली 491 4 प्रियांस आर्या 364 5 मार्कस स्टॉयनिस 216

इसके इतर सिर्फ अपना पांचवां सीजन खेल रही गुजरात टाइटंस की टीम चार बार प्लेऑफ में पहुंची है. दो फाइनल खेल चुकी है. एक बार तो उसने खिताब भी जीता है. पर पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ही ऐसी टीमें हैं जो पहले सीजन से खेल रही हैं और एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई हैं. दिल्ली की टीम एक बार फाइनल में जरूर पहुंची है और छह बार उसने प्लेऑफ तक का सफर तय किया है.

पंजाब किंग्स के लिए कैसा रहा आईपीएल 2026 का सफर

मैच तारीख नतीजा 1 पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस 31 मार्च, 2026 PBKS 3 विकेट से जीता 2 पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स 03 अप्रैल, 2026 PBKS 5 विकेट से जीता 3 पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स 06 अप्रैल, 2026 मैच रद्द, दोनों टीमों 1-1 अंक 4 पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद 11 अप्रैल, 2026 PBKS 6 विकेट से जीता 5 पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस 16 अप्रैल, 2026 PBKS 7 विकेट से जीता 6 पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स 19 अप्रैल, 2026 PBKS 54 रन से जीता 7 पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपटिल्स 25 अप्रैल, 2026 PBKS 6 विकेट से जीता 8 पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स 28 अप्रैल, 2026 RR 6 विकेट से जीता 9 पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस 03 मई, 2026 GT 4 विकेट से जीता 10 पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद 06 मई, 2026 SRH 33 रन से जीता 11 पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स 11 मई, 2026 DC 3 विकेट से जीता 12 पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस 14 मई, 2026 MI 6 विकेट से जीता 13 पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 17 मई, 2026 RCB 23 से जीता 14 पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स 23 मई, 2026 पंजाब किंग्स 7 विकेट से जीता

पंजाब किंग्स की फील्डिंग रही खराब

पंजाब किंग्स की टीम का हार का कारणों में उसकी फील्डिंग का भी अहम किरदार रहा. टीम ने कई अहम मौकों पर कैच टपकाए और इस वजह से भी उसे मैच गंवाने पड़े. टीम की गेंदबाजी की कमजोरी और टॉप ऑर्डर पर बहुत ज्यादा निर्भरता की खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ा. शुरुआत में काफी अर्से तक प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पंजाब किंग्स को किसी दूसरी टीम पर निर्भर नहीं रहना था. लेकिन जैसे-जैसे टीम मैच हारती गई, तस्वीर बदलती गई. अपने आखिरी मैच में श्रेयस अय्यर की सेंचुरी की बदौलत टीम ने जीत हासिल की लेकिन उसके बाद भी उसके भाग्य की चाभी राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले आखिरी मैच पर टिकी थी. वहां रियान पराग की टीम ने बाजी मारी और प्लेऑफ में पहुंची. और श्रेयस अय्यर की टीम के लिए रास्ते बंद हो गए.

क्या बदलाव करेगी टीम?

पंजाब किंग्स की टीम को अगले सीजन से पहले बैठकर कुछ कड़े फैसले लेने होंगे. टीम में अनुशासनहीनता की खबरें भी मीडिया में आईं. खिलाड़ी मैदान के बाहर की जिंदगी को लेकर खूब चर्चा में रहे. और आखिर पंजाब का खिताब का इंतजार और लंबा हो गया.