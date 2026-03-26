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IPL 2026: आईपीएल फैंस के लिए बड़ी खबर, BCCI ने ओपनिंग सेरेमिनी पर लिया इमोशनल फैसला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. आईपीएल की ओपनिंग सेरेमिनी पर बोर्ड का यह फैसला आखिर क्या है. और बोर्ड ने ऐसा क्यों किया.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 26, 2026 5:55 PM IST

bcci took decision on no opening ceremony in ipl 2026
bcci took decision on no opening ceremony in ipl 2026

आईपीएल फैंस के लिए बड़ी खबर है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक फैसला लिया है. आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर की जीत के बाद मनाए गए जश्न में 11 लोगों की मौत हुई थी. और इसी के प्रति संवेदनाएं जताते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमिनी नहीं मनाने का फैसला किया है. 28 मार्च को सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले किसी तरह की कोई कार्यक्रम नहीं होगा.

क्या हुआ था 4 जून 2025 को

आरसीबी ने पिछले साल पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था. 18 साल में पहला मौका था जब रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा किया. इसके बाद फैंस खुशी से झूम उठे. चार जून को आईपीएल विजेता टीम के लिए जश्न मनाया गया. और इसी दौरान चार जून को स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोग मारे गए. आईपीएल और कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन ने उन 11 लोगों की याद में स्टेडियम में हमेशा 11 सीटें खाली रखने का भी फैसला किया.

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आईपीएल की ओपनिंग सेरेमिनी तो नहीं होगी लेकिन अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया के हवाले से लिखा है कि क्लोजिंग सेरेमिनी बहुत शानदार होगी. यह सेरेमिनी 31 मई को होगी, जिस दिन आईपीएल का फाइनल खेला जा सकता है.

ओपनिंग सेरेमिनी पर क्या बोले देवजीत सैकिया

अखबार ने सैकिया के हवाले से लिखा, ‘पिछले साल चार जून को हुई दर्दनाक हादसे की वजह से इस बार बेंगलुरु में आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले कोई आधिकारिक फंक्शन नहीं होगा. बीसीसीआई आईपीएल-19 की शुरुआत से पहले कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं करेगी. ऐसा पिछले साल चार जून को मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाएगा.’

सैकिया ने आगे बताया, ‘हालांकि बीसीसीआई और आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल आईपीएल खत्म होने के बाद मनोरंजन कार्यक्रम करने पर विचार कर रही है. जो टूर्नामेंट के फाइनल के दिन (31 मई) को होगा.’

पिछले साल कोलकाता के ईडन गार्डंस पर बहुत बड़ी ओपनिंग सेरेमिनी हुई थी.

पहले भी रद्द हो चुकी है आईपीएल की ओपनिंग सेरेमिनी

ऐसा पहली बार नहीं है जब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमिनी न हो रही हो. साल 2019 में जब पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, तब भी ओपनिंग सेरेमिनी नहीं हुई थी. तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (सीओए) ने भी आईपीएल 12 की ओपनिंग सेरेमिनी रद्द कर दी थी. और उसके लिए तय किया गया फंड पीड़ितों के परिवार को दिया गया था.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

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