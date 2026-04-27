अय्यर और सूर्यवंशी की होगी टीम इंडिया में एंट्री? सहवाग का सीधा जवाब

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन में कई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में जगह बनाने का दावा मजबूत किया है. इनमें कई युवा खिलाड़ी भी हैं. तो कई ऐसे भी हैं जिनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि वे टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयार हैं. इनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और कप्ता रजत पाटीदार का नाम आता है.

आरसीबी के बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) भी पडिक्कल की वकालत कर चुके हैं. उन्होंने कहा भी था कि जिस तरह से पडिक्कल खेल रहे हैं सिलेक्टर्स के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा. हालांकि टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, जो हमेशा खुलकर दिल की बात कहने के लिए जाने जाते हैं, की राय अलग है.

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वीरेंद्र सहवाग की राय है दिनेश कार्तिक से अलग

सहवाग का मानना है कि भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने के लिए इस वक्त कड़ा मुकाबला है. सहवाग ने कहा कि इस वक्त भारतीय टीम में पडिक्कल, पाटीदार और यहां तक कि श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के लिए भी जगह बनाना मुश्किल है. वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि इस वक्त चूंकि भारतीय टी20 टीम बहुत मजबूत है इस वजह से इसमें जगह बनाना कड़ी चुनौती है.

क्रिकबज के साथ बातचीच में वीरेंद्र सहवाग ने कहा, ‘दिनेश कार्तिक कहते हैं कि पडिक्कल को भारत के लिए खेलना चाहिए. लेकिन हर सीजन में ऐसे खिलाड़ी आते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें भारत के लिए खेलना चाहिए. लेकिन इस वक्त भारतीय टीम में जगह कहां है?’

5 खिलाड़ी हैं जो रन बना रहे हैं पर जगह कहां है?

सहवाग ने कहा, ‘इस टीम में रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, देवदत्त पडिक्कल, और कई खिलाड़ियों की जगह नहीं है. वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं है. ये वे 5 खिलाड़ी हैं जो रन बना रहे हैं. लेकिन आप किसे टीम से बाहर करेंगे? जगह कहां है?’

टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम बहुत मजबूत है. उसे इस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीम कहा जा रहा है. भारत ने लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीते. साल 2024 और 2026 में. मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत अभी तक एक भी टी20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं हारा है.

पडिक्कल आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने सिर्फ छह पारियों में 208 रन बनाए हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने तीन हाफ सेंचुरी लगाई हैं. उनका स्ट्राइक-रेट भी 184 का रहा है.

अय्यर और सूर्यवंशी ने किया है प्रभावित

वहीं श्रेयस अय्यर की बात करें तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों से प्रभावित किया है. अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने इस सीजन में कोई मैच नहीं हारा है. बीते साल भी उनकी कप्तानी में टीम फाइनल तक पहुंची थी. वहीं 2024 में जब वह कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, तब टीम ने खिताब जीता था. इस सीजन वह 7 मैचों में 279 रन बना चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रिकॉर्ड चेज में उन्होंने 36 गेंद पर 71 रन बनाए थे. इस सीजन अय्यर का स्ट्राइक-रेट 186.00 का है.

वहीं वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 8 मैचों में 357 रन बनाए हैं. और उनका स्ट्राइक-रेट 234.86 का है. वह दो शतक भी इस सीजन में लगा चुके हैं.