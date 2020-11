पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन को लगता है कि विराट कोहली की गैरमौजूदगी में मेजबान ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज को आसानी से जीत लेगी। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए दिसंबर में होने वाली टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलने के बाद भारत लौट आएंगे।

बोर्ड ने 9 नवंबर को जारी किए आधिकारिक बयान के जरिए इस खबर की पुष्टि की। बीसीसीआई के प्रेस रिलीज के मुताबिक कोहली ने अपने पहले बच्चे के जन्म के समय पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ रहने के लिए बोर्ड से छुट्टी मांगी थी, जिसकी मंजूरी उन्हें दे दी गई।

No @imVkohli for 3 Tests in Australia .. The right decision going to be at the birth of his first child .. but it means Australia will win the series quite easily IMO .. #JustSaying

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 10, 2020