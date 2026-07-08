लाला अमरनाथ, पटौदी और अहजरुद्दीन की अनचाही लिस्ट में शामिल हुए श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा. सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते धुल गया था और उसके बाद लगातार दो मैचों में टीम इंडिया जीत से महरूम रही है. यानी इस दौरे पर टीम को कोई जीत नहीं मिली है. मंगलवार, 7 जुलाई को खेले गए मैच में हार के साथ ही भारतीय टीम के लिए सीरीज जीतने का सपना टूट गया. पांच मैचों की सीरीज में अब भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ नतीजा 2-2 से बराबरी हो सकता है. इस हार के साथ ही अय्यर का नाम एक अनचाही लिस्ट में शामिल हो गया.

अय्यर की कप्तानी में भारत ने अभी तक पांच मैच खेले हैं. और टीम इंडिया एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है. इंग्लैंड से पहले भारत ने आयरलैंड में दो टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली थी. और दोनों में भारतीय टीम को हार मिली थी. यह पहला मौका था जब भारत आयरलैंड के खिलाफ मैच में हारा था. वह 8वें भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले 5 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से कोई मुकाबला नहीं जीता.

Add Cricket Country as a Preferred Source

पहली जीत के लिए करना पड़ा सबसे ज्यादा इंतजार

कप्तान मैच हारे ड्रॉ बेनतीजा समय लाला अमरनाथ 10 5 5 0 1947-49 मंसूर अली खान पटौदी 9 4 5 0 1962-64 नारी कॉन्ट्रैक्टर 8 0 8 0 1960-61 वीनू माकंड 6 1 5 0 1955-59 बिशन सिंह बेदी 5 3 2 0 1976 दिलीप वेंगसरकर 5 3 2 0 1987 मोहम्मद अजहरुद्दीन 5 3 2 0 1990 श्रेयस अय्यर 5 4 0 1 2026

अय्यर की कप्तानी में भारत पांच में से एक भी मैच नहीं जीता था. इससे पहले भारतीय क्रिकेट के इतिहास में साल 1990 में ऐसा हुआ था जब किसी कप्तान के पहले पांच मैचों में से भारत को एक बार भी जीत न मिली हो. तब मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने पांच में से तीन मैच हारे थे और दो मैच ड्रॉ रहे थे.

वहीं अगर हम अजहरुद्दीन से पहले देखें तो दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी के पहले पांच मैचों में भारत कोई मुकाबला नहीं जीता था. 1987 में वेंगसकर की कप्तानी के पहले पांच मैचों में से भारत ने तीन मैच हारे और दो मुकाबले ड्रॉ रहे.

इस लिस्ट में चोटी पर दो नामों की बात करें तो लाला अमरनाथ का नाम सबसे ऊपर है. उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में से पांच में भारत को हार मिली थी और पांच मैच ड्रॉ रहे थे. यह आंकड़ा 1947-49 के बीच है. दूसरे नंबर पर मंसूर अली खान पटौदी हैं. पटौदी की कप्तानी के पहले 9 मैचों से भारत ने चार मैच हारे और पांच ड्रॉ रहे.

भारत की T20I में सबसे बड़ी हार

हार का अंतर बनाम मैदान वर्ष 125 इंग्लैंड नॉटिंगम 2026 80 न्यूजीलैंड वेलिंग्टन 2019 76 साउथ अफ्रीका अहमदाबाद 2026 51 साउथ अफ्रीका न्यू चंडीगढ़ 2025

मैच की बात करें तो 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत को 125 रन से हार मिली. यह भारत की इस फॉर्मेट में सबसे बड़ी हार है. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम 2019 में 80 रन से हारी थी.