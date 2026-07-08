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लाला अमरनाथ, पटौदी और अहजरुद्दीन की अनचाही लिस्ट में शामिल हुए श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर का नाम एक अनचाही लिस्ट में शामिल हो गया है. उन्हें अपनी कप्तानी के पहले पांच में से एक भी मैच नहीं जीता है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 08, 2026, 01:58 PM IST

Published On Jul 08, 2026, 01:58 PM IST

Last UpdatedJul 08, 2026, 01:58 PM IST

shreyas iyer in wanted list

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा. सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते धुल गया था और उसके बाद लगातार दो मैचों में टीम इंडिया जीत से महरूम रही है. यानी इस दौरे पर टीम को कोई जीत नहीं मिली है. मंगलवार, 7 जुलाई को खेले गए मैच में हार के साथ ही भारतीय टीम के लिए सीरीज जीतने का सपना टूट गया. पांच मैचों की सीरीज में अब भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ नतीजा 2-2 से बराबरी हो सकता है. इस हार के साथ ही अय्यर का नाम एक अनचाही लिस्ट में शामिल हो गया.

अय्यर की कप्तानी में भारत ने अभी तक पांच मैच खेले हैं. और टीम इंडिया एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है. इंग्लैंड से पहले भारत ने आयरलैंड में दो टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली थी. और दोनों में भारतीय टीम को हार मिली थी. यह पहला मौका था जब भारत आयरलैंड के खिलाफ मैच में हारा था. वह 8वें भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले 5 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से कोई मुकाबला नहीं जीता.

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पहली जीत के लिए करना पड़ा सबसे ज्यादा इंतजार

कप्तानमैचहारेड्रॉबेनतीजासमय
लाला अमरनाथ105501947-49
मंसूर अली खान पटौदी94501962-64
नारी कॉन्ट्रैक्टर80801960-61
वीनू माकंड61501955-59
बिशन सिंह बेदी53201976
दिलीप वेंगसरकर53201987
मोहम्मद अजहरुद्दीन53201990
श्रेयस अय्यर54012026

अय्यर की कप्तानी में भारत पांच में से एक भी मैच नहीं जीता था. इससे पहले भारतीय क्रिकेट के इतिहास में साल 1990 में ऐसा हुआ था जब किसी कप्तान के पहले पांच मैचों में से भारत को एक बार भी जीत न मिली हो. तब मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने पांच में से तीन मैच हारे थे और दो मैच ड्रॉ रहे थे.

वहीं अगर हम अजहरुद्दीन से पहले देखें तो दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी के पहले पांच मैचों में भारत कोई मुकाबला नहीं जीता था. 1987 में वेंगसकर की कप्तानी के पहले पांच मैचों में से भारत ने तीन मैच हारे और दो मुकाबले ड्रॉ रहे.

इस लिस्ट में चोटी पर दो नामों की बात करें तो लाला अमरनाथ का नाम सबसे ऊपर है. उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में से पांच में भारत को हार मिली थी और पांच मैच ड्रॉ रहे थे. यह आंकड़ा 1947-49 के बीच है. दूसरे नंबर पर मंसूर अली खान पटौदी हैं. पटौदी की कप्तानी के पहले 9 मैचों से भारत ने चार मैच हारे और पांच ड्रॉ रहे.

भारत की T20I में सबसे बड़ी हार

हार का अंतरबनाममैदानवर्ष
125इंग्लैंडनॉटिंगम2026
80न्यूजीलैंडवेलिंग्टन2019
76साउथ अफ्रीकाअहमदाबाद2026
51साउथ अफ्रीकान्यू चंडीगढ़2025

मैच की बात करें तो 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत को 125 रन से हार मिली. यह भारत की इस फॉर्मेट में सबसे बड़ी हार है. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम 2019 में 80 रन से हारी थी.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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