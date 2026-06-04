Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • NOT EASY For Vaibhav Sooryavanshi to Find Place in Indian T20 Team says Aakash Chopra

क्यों भारतीय टी20 टीम में अभी वैभव सूर्यवंशी को जगह मिलना मुश्किल, पूर्व क्रिकेटर ने बताई वजह!

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 और उससे पहले एज ग्रुप क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए टीम इंडिया में उन्हें शामिल करने की मांग काफी बढ़ गई है. हालांकि पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि इसके लिए अभी उन्हें इंतजार करना होगा.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 04, 2026, 03:18 PM IST

Published On Jun 04, 2026, 03:18 PM IST

Last UpdatedJun 04, 2026, 03:18 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi in Indian Team

वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल होने के लिए करना होगा इंतजार- आकाश चोपड़ा (फोटो-आईएएनएसः

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी का नाम इन दिनों खूब चर्चा में हैं. और हो भी क्यों न? 15 साल के इस बल्लेबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में धमाकेदार खेल दिखाया. और उसके बाद उन्हें भारत की राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जाने की मांग उठ रही है. हालांकि पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि वैभव को अभी टी20 टीम में जगह मिल पाना जरा मुश्किल है.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की मौजूदगी में वैभव को भारत की टी20 टीम में जगह मिल पाना मुश्किल है. आकाश ने कहा कि सैमसन का प्रदर्शन टी20 विश्व कप 2026 में लाजवाब रहा था और वह ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रहे थे. ऐसे में सैमसन की जगह पर वैभव को टीम में लाना उचित नहीं होगा.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

अभी वैभव के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल

पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि अभिषेक शर्मा भी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अभिषेक लंबे समय से टी20 में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बने हुए हैं. यही वजह है कि उनकी जगह पर वैभव को टीम में अभी मौका देना सही नहीं होगा.

आकाश चोपड़ा ने माना कि 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव होनदार और शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी उन्हें भारतीय टी20 टीम में आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

भारत-ए की टीम में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी

गौरतलब है कि वैभव को श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत की ए टीम में शामिल किया गया है. इस सीरीज की शुरुआत 9 जून से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 21 जून को खेला जाना है. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरीज में वैभव का प्रदर्शन कैसा रहता है. अगर वह यहां भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय टीम में उन्हें शामिल किए जाने की मांग और जोर पकड़ सकती है.

आईपीएल 2026 में वैभव ने किया कमाल का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में वैभव का बल्ला खूब गरजा और उन्होंने 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 776 रन बनाए. वह ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. उन्होंने एलिमिनेटर और फिर दूसरे क्वॉलिफायर मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की. वैभव ने टूर्नामेंट के दौरान क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा और वह एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने. वैभव ने आईपीएल 2026 में 72 छक्के लगाए.

भुवनेश्वर कुमार के पक्ष में भी बोले आकाश चोपड़ा

इसके साथ ही चोपड़ा ने भुवनेश्वर कुमार को भी भारतीय टीम में शामिल किए जाने के सवाल का जवाब दिया. चोपड़ा ने कहा कि अगर आप भावुक होकर सोचें तो भुवी की टीम इंडिया में वापसी होनी चाहिए. उन्होंने भुवनेश्वर के प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा, ‘अगर प्रदर्शन ही पैमाना है तो कोई इससे ज्यादा क्या कर सकता है.’ भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे. इस अनुभवी पेसर ने 16 मैचों में कुल 28 विकेट अपने नाम किए. और तो और उनका इकॉनमी रेट भी 8 से नीचे रहा.

चोपड़ा ने कहा, ‘वाइट बॉल क्रिकेट असल में चरणों में काम करता है. साल 2026 वर्ल्ड कप के छह महीने के बाद आप 2028 के वर्ल्ड कप पर फोकस करना शुरू कर देते हैं. अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरा मन तो बहुत है कि उन्हें एक बार फिर मौका मिल जाए. और अगर वह बल्लेबाज होते तो मैं कहता कि जाने दो, हमारे पास काफी बल्लेबाज हैं. लेकिन वह तेज गेंदबाज हैं.’

चोपड़ा ने आगे कहा, ‘क्या-पता, क्या-पता, वह आपको एक और वर्ल्ड कप जितवा दें. लेकिन एक पेसर के लिए वापसी थोड़ी मुश्किल होती है. वह 36 साल के हो ही चुके हैं. अभी दो साल और हैं. शायद उन्हें भारत के लिए टी20 क्रिकेट खेल सकें.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

'मैंने नहीं देखी ऐसी बैटिंग..', वैभव की बल्लेबाजी देख इंग्लिश ऑलराउंडर हैरान

'मैंने नहीं देखी ऐसी बैटिंग..', वैभव की बल्लेबाजी देख इंग्लिश ऑलराउंडर हैरान
Virat Kohli Fan Viral Video: रोते हुए बच्चे तक पहुंचे ललित मोदी, दिया खास गिफ्ट

Virat Kohli Fan Viral Video: रोते हुए बच्चे तक पहुंचे ललित मोदी, दिया खास गिफ्ट
'बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है', बचपन के कोच की सलाह से सुधरेगा पंत का खेल!

'बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है', बचपन के कोच की सलाह से सुधरेगा पंत का खेल!
विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह

Latest News

eng-vs-nz-live

ENG VS NZ Live Score: इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड, पहला टेस्ट, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

vaibhav-8-2

'मैंने नहीं देखी ऐसी बैटिंग..', वैभव की बल्लेबाजी देख इंग्लिश ऑलराउंडर हैरान
virat-kohli-vaibhav

IND vs AFG: विराट कोहली बाहर, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी टीम इंडिया में जगह!
virat-kohli-afg-series

IND vs AFG: वनडे सीरीज से बाहर हुए विराट कोहली, आखिर क्या है वजह
kohli-7-5

Virat Kohli Fan Viral Video: रोते हुए बच्चे तक पहुंचे ललित मोदी, दिया खास गिफ्ट
rishabh-pant-shot

'बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है', बचपन के कोच की सलाह से सुधरेगा पंत का खेल!

Editor's Pick

IND vs AFG Team India May Turn to These 5 Players After Virat Kohli’s Injury

IND vs AFG: विराट कोहली के बाहर होने से इन खिलाड़ियों की चमक सकती है किस्मत, प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका
Virat Kohli’s Childhood Coach Rajkumar Sharma Suggestion To Vaibhav Sooryavanshi Keep Playing like This

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह
First Time in IPL History Indian Batters have Better Strike Rate than Overseas Players

आईपीएल में पहली बार विदेशियों पर भारी पड़े भारतीय, टूट गया 19 साल का रिकॉर्ड
Sanjay Manjrekar Not in Favour of Sending Vaibhav Sooryavanshi to Overseas Tours Too Soon

मांजरेकर ने वैभव पर क्यों कहा- 'अभी इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं'
IPL 2026 is forgettable Season for Jasprit Bumrah Mumbai Indian Pacer took Only 4 Wickets

102 का औसत और सिर्फ 4 विकेट, बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा IPL 2026
IPL 2026 TOP 5 Most Flop Players Rishabh Pant to Suryakumar Yadav

टीमों को लगा करोड़ों का चूना, ये हैं आईपीएल 2026 के 5 सबसे फ्लॉप खिलाड़ी