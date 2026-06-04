नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी का नाम इन दिनों खूब चर्चा में हैं. और हो भी क्यों न? 15 साल के इस बल्लेबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में धमाकेदार खेल दिखाया. और उसके बाद उन्हें भारत की राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जाने की मांग उठ रही है. हालांकि पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि वैभव को अभी टी20 टीम में जगह मिल पाना जरा मुश्किल है.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की मौजूदगी में वैभव को भारत की टी20 टीम में जगह मिल पाना मुश्किल है. आकाश ने कहा कि सैमसन का प्रदर्शन टी20 विश्व कप 2026 में लाजवाब रहा था और वह ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रहे थे. ऐसे में सैमसन की जगह पर वैभव को टीम में लाना उचित नहीं होगा.

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अभी वैभव के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल

पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि अभिषेक शर्मा भी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अभिषेक लंबे समय से टी20 में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बने हुए हैं. यही वजह है कि उनकी जगह पर वैभव को टीम में अभी मौका देना सही नहीं होगा.

आकाश चोपड़ा ने माना कि 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव होनदार और शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी उन्हें भारतीय टी20 टीम में आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

भारत-ए की टीम में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी

गौरतलब है कि वैभव को श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत की ए टीम में शामिल किया गया है. इस सीरीज की शुरुआत 9 जून से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 21 जून को खेला जाना है. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरीज में वैभव का प्रदर्शन कैसा रहता है. अगर वह यहां भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय टीम में उन्हें शामिल किए जाने की मांग और जोर पकड़ सकती है.

आईपीएल 2026 में वैभव ने किया कमाल का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में वैभव का बल्ला खूब गरजा और उन्होंने 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 776 रन बनाए. वह ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. उन्होंने एलिमिनेटर और फिर दूसरे क्वॉलिफायर मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की. वैभव ने टूर्नामेंट के दौरान क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा और वह एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने. वैभव ने आईपीएल 2026 में 72 छक्के लगाए.

भुवनेश्वर कुमार के पक्ष में भी बोले आकाश चोपड़ा

इसके साथ ही चोपड़ा ने भुवनेश्वर कुमार को भी भारतीय टीम में शामिल किए जाने के सवाल का जवाब दिया. चोपड़ा ने कहा कि अगर आप भावुक होकर सोचें तो भुवी की टीम इंडिया में वापसी होनी चाहिए. उन्होंने भुवनेश्वर के प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा, ‘अगर प्रदर्शन ही पैमाना है तो कोई इससे ज्यादा क्या कर सकता है.’ भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे. इस अनुभवी पेसर ने 16 मैचों में कुल 28 विकेट अपने नाम किए. और तो और उनका इकॉनमी रेट भी 8 से नीचे रहा.

चोपड़ा ने कहा, ‘वाइट बॉल क्रिकेट असल में चरणों में काम करता है. साल 2026 वर्ल्ड कप के छह महीने के बाद आप 2028 के वर्ल्ड कप पर फोकस करना शुरू कर देते हैं. अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरा मन तो बहुत है कि उन्हें एक बार फिर मौका मिल जाए. और अगर वह बल्लेबाज होते तो मैं कहता कि जाने दो, हमारे पास काफी बल्लेबाज हैं. लेकिन वह तेज गेंदबाज हैं.’

चोपड़ा ने आगे कहा, ‘क्या-पता, क्या-पता, वह आपको एक और वर्ल्ड कप जितवा दें. लेकिन एक पेसर के लिए वापसी थोड़ी मुश्किल होती है. वह 36 साल के हो ही चुके हैं. अभी दो साल और हैं. शायद उन्हें भारत के लिए टी20 क्रिकेट खेल सकें.’