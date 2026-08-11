'अश्विन की जगह भरना आसान नहीं!' पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने भारतीय स्पिनर्स पर जताया भरोसा

श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज फरवीज महारूफ का मानना ​​है कि संन्यास ले चुके ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की कमी भारतीय टीम को श्रीलंका सीरीज में खलेगी. महारूफ ने कहा कि रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार की स्पिन तिकड़ी भारत के लिए इस सीरीज में अहम हो सकती है.

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित एक बातचीत में महारूफ ने कहा कि श्रीलंकाई पिचों पर सिर्फ टर्न ही नहीं, बल्कि उछाल विकेट निकालने में सबसे अहम भूमिका निभाता है

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अश्विन की जगह भरना मुश्किल

उन्होंने कहा, “अश्विन की जगह भरना मुश्किल है। नंबर खुद ही सब कुछ बताते हैं – सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि नंबर छह पर उनकी बल्लेबाजी भी काफी अहम होती थी. महारूफ ने कहा, “भारतीय टीम के बाकी स्पिनर्स की बात करें तो, मुझे सच में पसंद आया कि मानव सुथार ने कुछ महीने पहले अफगानिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू कैसे किया और वार्म-अप गेम में भी उन्होंने कैसी गेंदबाजी की. उनकी पेस और बाउंस, मुझे सच में पसंद हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया रवि जडेजा और मानव सुथार को एक ही टीम में खिलाएगा? आइडियली दो लेफ्ट-हैंड स्पिनर्स और सारांश जैन ने अभी तक अपना डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वे अच्छे बॉलर लगते हैं. श्रीलंका जैसी क्वालिटी और अनुभवी बैटिंग लाइन-अप के खिलाफ डेब्यू पर उनसे बहुत उम्मीदें होंगी. अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं कुलदीप यादव के साथ-साथ दो लेफ्ट-हैंड स्पिनर्स के साथ जाऊंगा.”

सुथार का प्रदर्शन भी अहम

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कुलदीप यादव गॉल में शुरुआत करने के लिए सबसे आगे हैं.अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले टेस्ट मैच में, उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए। इसलिए, मैं जड्डू, कुलदीप यादव, तीसरे स्पिनर के साथ भारत के तीन स्पिनरों को देखता हूं, मानव सुथार या सारांश जैन. आदर्श रूप से, आप एक ऑफ-स्पिनर को देखना पसंद करते हैं. लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मानव सुथार भी उतना ही अच्छा खेलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सतह से बाउंस लेने की उनकी क्षमता गॉल में काम आ सकती है.” गॉल में गेंदबाजी की चुनौती के बारे में बात करते हुए, महारूफ ने बताया कि स्थानीय हवा के हालात के हिसाब से ढलना भारतीय धीमे गेंदबाजों के लिए बहुत जरूरी होगा, जबकि श्रीलंकाई बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को घरेलू टीम का मुख्य स्पिन-गेंदबाजी हथियार बताया.

विराट,रोहित की कमी भी खलेगी

महारूफ ने मंगलवार को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन बातचीत में आईएएनएस से ​​कहा, “अश्विन की कमी बहुत खलेगी। साथ ही, विराट, रोहित और जसप्रीत की कमी भी खलेगी। मुझे लगता है कि ये लोग गेम के लेजेंड हैं। रिकॉर्ड खुद बोलते हैं। अश्विन ने जब भी श्रीलंका का टूर किया, उन्होंने अच्छा किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रीलंका में, आप सभी टर्न के बारे में बात करते हैं। अगर आप सच में गहराई से देखें, तो यह बाउंस ही है जो स्पिनर्स के लिए विकेट लेता है। इस टीम में रवि अश्विन, इन कंडीशंस में गेंदबाजी के लिए आदर्श होते। साथ ही टीम इंडिया को वॉशिंगटन सुंदर की कमी भी बहुत खलेगी।”

ऋषभ पंत से श्रीलंका को सबसे ज्यादा डर

भारतीय बल्लेबाजी पर महारूफ ने कहा, “विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत से श्रीलंका को सबसे ज्यादा डर लगेगा. वह अकेले ही मैच पलट सकता है. पंत श्रीलंका के अपने पहले टेस्ट दौरे पर हैं. फिर अपने तेज-तर्रार स्टाइल पर काबू पाकर 207 रन के सफल चेज में 28 रन बनाए. ऋषभ पंत आधे घंटे या 45 मिनट में गेम को पूरी तरह से बदल सकते हैं. हमने उसे पहले उन्हें ऐसा करते देखा है. पंत में एक्स-फैक्टर है और उन्हें नैचुरल गेम खेलने की छूट दी गई है. वह लेफ्ट-आर्म स्पिनर या ऑफ-स्पिनर के खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं.”

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी ज्यादा रिस्क नहीं लेते। वे शानदार खेलते हैं और उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे लिए, ऋषभ पंत खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी देखने के लिए भी मैं उत्सुक हूं। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत, शुभमन गिल, और यशस्वी जायसवाल अहम होंगे. शुरुआत के 10-15 गेंद खेल लेने के बाद उन्हें आउट करना मुश्किल होगा.”