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यह पूरा सीजन ही हमारा नहीं है... CSK से मिली हार के बाद टूट गए हार्दिक पांड्या

हार्दिक ने कहा, एक समय ऐसा लग रहा था कि हम 180-190 रन तक पहुंच जाएंगे। हालांकि 10 ओवर के बाद उस लय को बरकरार नहीं रख सके.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 03, 2026, 07:59 AM IST

Published On May 03, 2026, 07:59 AM IST

Last UpdatedMay 03, 2026, 07:59 AM IST

Hardik Pandya

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मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 में सातवीं हार का सामना करना पड़ा है. शनिवार को खेले गए मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस को आठ विकेट से हरा दिया. इस हार के बाद मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई है. टीम की इस बार के बाद कप्तान हार्दिक पंड्या भी पूरी तरह निराश नजर आए. पांड्या ने ने शनिवार हार के बाद निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ‘दिन को छोड़िए, यह पूरा सत्र ही हमारा नहीं’ है.

सीएसके ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस को छोटे स्कोर पर रोक दिया जिसके बाद कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (नाबाद 67) और कार्तिक शर्मा (नाबाद 54) के बीच तीसरे विकेट के लिए 75 गेंद में 98 रन की अटूट साझेदारी की मदद से आठ विकेट से जीत दर्ज की.

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यह पूरा सत्र ही हमारा नहीं है: हार्दिक

हार्दिक ने मैच के बाद निराशा व्यक्त करते हुए कहा, मुझे लगता है कि दिन को छोड़िए, यह पूरा सत्र ही हमारा नहीं है. उन्होंने हमसे बेहतर बल्लेबाजी की, बेहतर गेंदबाजी की और बेहतर क्षेत्ररक्षण किया, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला.

उन्होंने कहा, एक समय ऐसा लग रहा था कि हम 180-190 रन तक पहुंच जाएंगे, हालांकि 10 ओवर के बाद उस लय को बरकरार नहीं रख सके, इसके अलावा पारी को अच्छी तरह से फिनिश भी नहीं कर पाए, पारी की शुरूआत में शॉट्स खेलना आसान नहीं होता, यह एक सोची समझी और सधी हुई पारी खेलने की बात थी, उन्होंने ठीक वैसा ही किया.

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अफगानिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद (26 रन देकर दो विकेट) और अंशुल कंबोज (32 रन देकर तीन विकेट) की अनुशासित गेंदबाजी की बदौलत सीएसके ने मुंबई इंडियंस को सात विकेट पर महज 159 रन पर रोक दिया.

हमारे बल्लेबाज गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए: हार्दिक

हार्दिक ने कहा, हमारे बल्लेबाज गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। उन्हें आउट करने के लिए हमें आग उगलती हुई गेंदें फेंकनी पड़तीं, हमने अपने गेंदबाजी के विकल्पों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने समझदारी भरा क्रिकेट खेला और हमसे बेहतर साबित हुए.

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चेन्नई की टीम को मिली सीजन की चौथी जीत

गायकवाड़ की 48 गेंद में पांच चौके और दो छक्के जड़ित नाबाद पारी और कार्तिक (40 गेंद में चार चौके और तीन छक्के) के पहले आईपीएल अर्धशतक से 18.1 ओवर में दो विकेट पर 160 रन बनाकर आसान जीत हासिल की जो इस सत्र में उसकी चौथी जीत है. चेन्नई की टीम इस जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर पहुंच गई है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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