ENG vs IND: इंग्लैंड में श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, फिफ्टी लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान

ENG vs IND: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में श्रेयस अय्यर ने 68 रन की पारी खेली. इस हाफ सेंचुरी की पारी से उन्होंने इतिहास रच दिया.
Published On Jul 02, 2026, 07:57 AM IST
Last UpdatedJul 02, 2026, 07:57 AM IST
shreyas iyer half century फोटो- आईएएनएस
नई दिल्ली: श्रेयस अय्यर ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ हुए सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया है. चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 189 रन बनाए. भारत के लिए ओपनर अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने हाफ-सेंचुरी लगाई. अय्यर ने इस पारी में इतिहास रच दिया. दाएं हाथ का यह बल्लेबाज इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गया. अय्यर ने 15वें ओवर में लियाम डॉसन की गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया. यह टी20 इंटरनेशनल में अय्यर की 9वीं हाफ सेंचुरी थी. इसी के साथ उन्होंने वह कर दिखाया जो इससे पहले रोहित और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी नहीं कर पाए थे.
अय्यर ने इस मैच में 47 गेंद पर 68 रन की पारी खेली. उन्हें साकिब महमूद ने LBW आउट किया. श्रेयस अय्यर ने 38 गेंद पर अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. यह टी20 इंटरनेशनल में उनकी सबसे धीमी फिफ्टी रही. इसकी वजह यह रही कि अय्यर पारी को संभालने और संवारने की भूमिका अधिक निभा रहे थे.
अय्यर ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इससे पहले बतौर भारतीय कप्तान इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड कोहली के नाम था. कोहली ने साल 2018 में कार्डिफ में 47 रन की पारी खेली थी.
|बल्लेबाज
|रन
|मैदान
|वर्ष
|श्रेयस अय्यर
|68
|चेस्टर ली स्ट्रीट
|1 जुलाई 2026
|विराट कोहली
|47
|कार्डिफ
|6 जुलाई, 2018
|विराट कोहली
|43
|ब्रिस्टल
|8 जुलाई, 2018
|रोहित शर्मा
|31
|बर्मिंगम
|9 जुलाई, 2022
|महेंद्र सिंह धोनी
|30*
|लॉर्ड्स
|14 जून, 2009
इंग्लैंड में अगर टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले कप्तानों की बात करें तो इस लिस्ट में स्टीव स्मिथ का नंबर सबसे ऊपर है. साल 2015 में उन्होंने कार्डिफ में 53 गेंद पर 90 रन बनाए थे. इसके बाद क्रिस गेल का नंबर आता है. गेल ने 2009 में 50 गेंद पर 88 रन बनाए थे.
|बल्लेबाज
|रन
|मैदान
|वर्ष
|स्टीव स्मिथ
|90
|कार्डिफ
|31 अगस्त, 2015
|क्रिस गेल
|88
|द ओवल
|6 जून, 2009
|बाबर आजम
|85
|नॉटिगम
|16 जुलाई, 2021
|आरोन फिंच
|84
|बर्मिंगम
|27 जून, 2018
|जोस बटलर
|84
|बर्मिंगम
|25 मई, 2024
|पॉल कॉलिंगवुड
|79
|द ओवल
|28 जून 2007
अय्यर जब बल्लेबाजी करते उतरे तब भारत को शुरुआती झटके लग चुके थे. दूसरा ओवर खत्म होने तक भारत के दो विकेट गिर चुके थे. संजू सैमसन ने एक रन बनाया था. और ईशान किशन खाता खोले बिना रन-आउट हो गए थे. अय्यर ने यहां से अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला. उन्होंने 68 रन की पारी खेली. वहीं अभिषेक अधिक आक्रामक रहे. उन्होंने 24 गेंद पर 59 रन बनाए. उन्होंने 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था. भारत ने 20 ओवर बाद 7 विकेट पर 189 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए साकिब महमूद ने 33 रन देकर तीन विकेट लिए.