ऑस्‍ट्रेलिया में जारी घरेलू शेफील्‍ड शील्‍ड (Sheffield Shield Tournament) टूर्नामेंट के दौरान तेज गेंदबाज मिशेल स्‍टार्क (Mitchell Starc) के शतक से ठीक पहले न्‍यू साउथ वेल्‍स के कप्‍तान पीटर नेविल ने पारी घोषित कर दी. स्‍टार्क इस घटना से इस कदर नाराज हुए कि उन्‍होंने वापस पवेलियन में पहुंचकर बल्‍ला फेंक दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इस मामले में अब कप्‍तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है.

कप्‍तान पीटर नेविल ने ईएसपीएन क्रिकइन्‍फो से बातचीत के दौरान कहा, “मेरी इस बारे में मिशेल स्‍टार्क (Mitchell Starc) से बात हुई थी. मैंने उनसे पारी घोषित करने के लिए माफी मांगी. अगर वो शतक लगाने के कीर्तिमान को छूते तो मुझे अच्‍छा लगता. उस वक्‍त हमारे लिए ये ज्‍यादा जरूरी था कि हम विरोधी टीम को दिन का खेल खत्‍म होने से पहले आखिरी 45 मिनट के लिए बल्‍लेबाजी कराते.”

“हमारी कोशिश थी कि शाम को ही उनके दो विकेट निकाल लेते ताकि अगले दिन हमें इसका फायदा मिलता. निश्चित तौर पर मिशेल स्‍टार्क (Mitchell Starc) इससे नाराज होंगे क्‍योंकि वो बेहद शानदार बल्‍लेबाजी कर रहे थे और शतक बनाने के काफी करीब आ गए थे. मुझे विश्‍वास है कि अगर वो इसी तरह से खेलते रहे तो उनके पास शतक लगाने का जल्द ही एक और मौका भी आएगा.”

Peter Nevill declared while Mitch Starc was on 86*…

The quick wasn’t too happy! #SheffieldShield pic.twitter.com/NQLTkh1L0w

