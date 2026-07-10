सीरीज जीतने के बाद अब नंबर-1 बनने पर हैरी ब्रूक की नजरें, कहा- भारत को हराना...

Ind vs Eng: इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत को नौ विकेट से रौंदा. भारत के 159 रन के टारगेट को इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 13.5 ओवर में हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ द्विपक्षीय टी20 (दो या उससे अधिक मैच) सीरीज को अपने नाम किया. टीम की इस जीत के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक टीम काफी गदगद नजर आए.

ब्रूक ने चौथे टी20 में मिली जीत के बाद कहा, इस मुकाबले में हमारा प्रदर्शन शानदार रहा, भारत को हराना हमेशा ही खास होता है, वे हमेशा से ही बहुत अच्छी टीम रही है, जिस तरह से हमने सतह के हिसाब से खुद को ढाला है और उस सतह से निपटने के लिए अलग-अलग स्किल्स का इस्तेमाल किया है,उससे मैं बहुत खुश हूं. उन्होंने कहा कि जोफ्रा और टंग की आपस में बहुत बनती है,जोफ्रा स्पिनरों से भी बात करते हैं, बस थोड़ी-बहुत बातचीत से बहुत फर्क पड़ता है.

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हमारी नजरें नंबर-1 बनने पर होगी: ब्रूक

इंग्लैंड अगर भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला जीतने में सफल रहती है, तो वह इस फॉर्मेट में दुनिया की नंबर एक टीम बन जाएगी. ब्रूक ने कहा कि नंबर वन बनना हमेशा ही अच्छा होता है, अगर हम दुनिया की नंबर एक टीम बनते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी, हमारा लक्ष्य यही है कि इस सीरीज में जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, उसे आगे भी जारी रखें और अंत में ट्रॉफी जीतें.

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‘हमारी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई है’

ब्रूक ने चौथे टी20 में सिर्फ 35 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की धमाकेदार पारी खेली.अपनी बल्लेबाजी को लेकर बात करते हुए इंग्लिश कप्तान ने कहा, अपनी बल्लेबाजी को लेकर मैं खुश हूं, मैच से पहले कोचों के साथ इस मैदान पर बल्लेबाजी की रणनीति पर अच्छी चर्चा हुई थी,खुशी है कि मैं टीम के लिए कुछ अहम रन बना सका.उन्होंने कहा कि हमारी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई है, आज हमने रेहान को टीम में शामिल किया, जो नंबर आठ पर आकर बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं, इससे हमारी बल्लेबाजी और मजबूत हो जाती है और टीम को अतिरिक्त भरोसा मिलता है.