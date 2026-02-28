add cricketcountry as a Preferred Source
  • T20 WC 2026: इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद घर लौटा न्यूजीलैंड का स्टार खिलाड़ी, जानें वजह

T20 WC 2026: इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद घर लौटा न्यूजीलैंड का स्टार खिलाड़ी, जानें वजह

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 28, 2026 10:00 AM IST

Nz cricket team
विल जैक्स और रेहान अहमद के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ मुकाबले में शुक्रवार को न्यूजीलैंड पर चार विकेट से शानदार जीत दर्ज की. न्यूजीलैंड को सात विकेट पर 159 रन पर रोकने के बाद इंग्लैंड ने तीन गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया, इस नतीजे के साथ पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जीवित रहीं. पाकिस्तान को शनिवार को पाल्लेकल में श्रीलंका को 64 रनों से हराना होगा या 13.1 ओवर में लक्ष्य का पीछा करना होगा नहीं तो न्यूजीलैंड क्वालीफाई कर जाएगा. इस बीच न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज मैट हेनरी इंग्लैंड के खिलाफ टीम के टी20 विश्व कप सुपर आठ मुकाबले के बाद अपने दूसरे बच्चे के जन्म के मौके पर पत्नी के साथ रहने के लिए स्वदेश लौट गए हैं.

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने कहा कि टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर हेनरी टूर्नामेंट में वापसी कर सकते हैं, मुख्य कोच रोब वाल्टर ने हेनरी के इस फैसले का समर्थन किया. वाल्टर ने एक बयान में कहा,सबसे पहले, हम मैट और हॉली को उनके दूसरे बच्चे के जन्म पर बहुत बधाई देते हैं, यह उनके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण है और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.

वाल्टर ने कहा, अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सब कुछ टीम और मैट के मुताबिक होगा और हम उन्हें प्रतियोगिता के अंतिम चरणों में फिर से खेलते हुए देखेंगे.

न्यूजीलैंड की टीम अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो उसका मुकाबला चार फरवरी को कोलकाता के इडेन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका से हो सकता है.

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में हेनरी ने किया है प्रभावित

मैट हेनरी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में काफी प्रभावित किया है. उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को शुरुआती ओवर में ही कई बार सफलता दिलाई है. वह टीम की पेस अटैक का मुख्य हिस्सा हैं. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने कुल सात मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने सात विकेट हासिल किए हैं. उनकी इकोनॉमी 7.41 की है. उनका टीम से बाहर होना टीम के लिए झटका माना जा रहा है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

