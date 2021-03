DLS Drama: मैच रेफरी की चूक से बिना टार्गेट शुरू हुआ मैच, गुस्‍साए फैन्‍स ने किया ट्रोल, रखी ये डिमांड

DLS Drama: न्‍यूजीलैंड की टीम मंगलवार को बांग्‍लादेश के खिलाफ (New Zealand vs Bangladesh, 2nd T20I) दूसरा टी20 मुकाबला जीतने के साथ-साथ सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाने में सफल रही. हालांकि इसके बावजूद भी यह मैच न्‍यूजीलैंड की जीत से ज्‍यादा मैच के दौरान लक्ष्‍य स्‍पष्‍ट नहीं होने के कारण चर्चा में रहा. सोशल मीडिया पर भी फैन्‍स ने इस मुद्दे पर खूब ट्रोलिंग की.

दरअसल, बारिश के चलते न्‍यूजीलैंड की टीम पूरे 20 ओवर तक बल्‍लेबाजी नहीं कर पाई. 17.5 ओवर बल्‍लेबाजी करने के दौरान न्‍यूजीलैंड ने पांच विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए. बारिश रुकी तो बांग्‍लादेश की टीम खेलने आई लेकिन 1.3 ओवर बीत जाने तक उन्‍हें यही नहीं पता था कि वो किस लक्ष्‍य को भेदने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं.

इसके बाद मैच वहीं रुक गया. दोनों टीमों के खिलाड़ी अंपायर्स के पास गए और लक्ष्‍य के बारे में जानकारी मांगी. काफी देर तक मैदान पर हाई-वोल्‍टेज ड्रामा देखने को मिला. जिसके बाद बताया गया कि डकवर्थ लूईस नियम (DLS Drama) के तहत 170 रनों का लक्ष्‍य दिया गया. शुरूआत में बांग्‍लादेश को 148 रनों का लक्ष्‍य दिया गया था,‍ जिसकी उनके पास जानकारी नहीं थी. 13 ओवरों के बाद बताया गया कि लक्ष्‍य 170 रन का नहीं बल्कि 171 रनों का है. फैन्‍स ने इस तरह से आईसीसी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया. एक फैन ने तो मैच रेफरी को बर्खास्‍त करने की मांग तक कर डाली.

So if @BCBtigers didn’t know the target when they come out to bat that clearly means #SackMatchReferee Would @ICC intervene or be quite like always? #NzvBan #BanvNz @BLACKCAPS — Saurabh Sinha ?? (@imsouravsinha10) March 30, 2021

What happened in #NZvBAN was something that could have been avoided for sure. — Kartik O ?⚽? (@KOCricket528) March 30, 2021

bangladesh started their run chase today thinking it was a 100m sprint but were told after the race began that it’s actually 200m! #NZvBAN — Gaurav Kalra (@gauravkalra75) March 30, 2021