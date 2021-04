NZ vs BAN- 3rd T20i: जानें भारत में कब और कहां देखें न्यूजीलैंड-बांग्लादेश मैच की LIVE Streaming और Live T

न्यूजीलैंड दौरे पर गई बांग्लादेश (Bangladesh tour of New Zealand) की टीम गुरुवार और तीसरे और अंतिम मुकाबले (NZ vs BAN 3rd T20I) में अपना सम्मान बचाने उतरेगी. बांग्ला टाइगर्स की टीम यहां 3 वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने गई थी. लेकिन मेहमान टीम को पहले वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा और अब वह टी20 सीरीज में भी 2-0 से पिछड़ चुकी है और आज वह टी20 सीरीज में खुद को क्लीन स्वीप से बचाने उतरेगी.

दोनों टीमों के बीच मंगलवार को खेले गए बारिश से प्रभावित दूसरे टी20 मैच में मेहमान टीम को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 28 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में कीवी टीम ने 17.5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 173 रन बनाए थे. इसके बाद मैच में बारिश ने खलल डाला और बांग्लादेश की टीम बिना कोई टारगेट लिए ही मैदान पर बैटिंग के लिए उतर गई.

बाद में उसे डकवर्थ लुईस के तहत टारगेट बताया गया, लेकिन वह 16 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 142 रन ही बना पाई और 28 रन से यह मैच हार गई. इस सीरीज जीत के साथ कीवी टीम की यह अपने घर में लगातार 7वीं सीरीज जीत है. उन्होंने इन 7 सीरीज में से 4 टी20 इंटरनेशनल, 2 T20I और एक वनडे सीरीज में जीत अपने नाम की है.

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी T20I मैच कब खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम T20I मैच गुरुवार (1 अप्रैल 2021) से खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरा T20I कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरा T20I ईडन पार्क, ऑकलैंड में खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरा T20I मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरा T20I भारतीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे से खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच तीसरा T20I मैच में कितने बजे टॉस होगा?

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरे T20I में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे होगा.

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरे T20I मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरे T20I मैच का लाइव प्रसारण भारत में नहीं होगा.

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरे T20I की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरे T20I मैच की live streaming आप FanCode App पर देख सकते हैं.

इस सीरीज के लिए दोनों टीमें:-

बांग्लादेश: महमुदुल्लाह रियाद (कप्तान), मोसादिक हुसैन, नजमुल हुसैन शांतो, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद मिथुन, लिट्टन दास, अफीफ हुसैन, सौम्य सरकार, नईम शेख, तस्कीन अहमद, अल अमीन हुसैन, शोरीफुल इस्लाम, हसन महमूद, सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन, रूबेल हुसैन, नसुम अहमद.

न्यूजीलैंड: टिम साउदी (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमैन, विल यंग, टोड एस्टल, डैरेल मिशेल, फिन एलेन, डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, हमीश बेनेट, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने और ईश सोढ़ी.