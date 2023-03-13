NZ VS SL 1st Test Day 5 Live: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका, लाइव अपडेट्स
न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें...
न्यूजीलैंड और श्रीलंका पहले टेस्ट के पांचवें दिन आज आमने-सामने है. श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 286 रन का लक्ष्य रखा है, न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है.
न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के लाइव स्कोर और अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें
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