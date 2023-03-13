NZ VS SL 1st Test Day 5 Live: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका, लाइव अपडेट्स

NZ VS SL 1st Test Day 5 Live: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका, लाइव अपडेट्स

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें...

Updated: March 13, 2023 9:58 AM IST | Edited By: Akhilesh Tripathi
न्यूजीलैंड और श्रीलंका पहले टेस्ट के पांचवें दिन आज आमने-सामने है. श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 286 रन का लक्ष्य रखा है, न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है.

 

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